В 1,5 раза выросло число случаев коронавируса за сутки в УрФО

За последние сутки в России официально подтверждено три тысячи 448 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 60 случаев больше, чем сутки назад.

Ранее число заболевших прирастало на 614, 216, 372 и 519 случаев, перед этим было снижение на 119 случаев, пятеро суток отмечался рост на 327, 284, 21, 200 и 296 случаев, до этого трое суток число случаев сокращалось – на 76, на 19 и на 175 соответственно, им предшествовал прирост в 1,75 раза.

В Москве подтверждено 1 тысяча 370 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 404 случая меньше, чем в предыдущие сутки.

В Уральском федеральном округе новые заболевшие зарегистрированы в Ханты-Мансийском-автономном округе (плюс 39), в Тюменской области (плюс 27), в Ямало-Ненецком автономном округе (плюс 22), в Свердловской области (плюс 6), в Челябинской области (плюс 5), в Курганской области (плюс 1). Общий прирост – 100 случая, сутки назад прирост был 63 случая, двое суток назад - 42 случая. В УрФО зарегистрировано два случая смерти от коронавируса – в Тюменской области и в ЯНАО.

По состоянию на утро 16 апреля в мире подтверждено 2 миллиона 82 тысячи 583 случая заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 4,3%, до этого был прирост 3,8%, в течение двух дней 4%, в течение пяти дней варьировался от 5,5% до 6,5%, а двумя днями ранее - 8,8% и 8,4%). Из них 1 миллион 998 тысяч 786 случаев (плюс 4,5%) зарегистрировано в 181 стране мира, в Китае - 83 тысячи 797 случаев (прирост 0,06%).

В Российской Федерации зарегистрировано 27 тысячи 938 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах, в том числе в Москве – 16 тысяч 146 случаев.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 2 тысяча 304 человека (плюс 292 за сутки), в Москве – 1394 человека. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В УрФО официально подтверждено 499 случаев: в Тюменской области – 112 (вышла на первое место в УрФО и 29-е – в стране), в Свердловской области – 111 человек, в Ханты-Мансийском автономном округе – 110, в Ямало-Ненецком автономном округе – 95, в Челябинской области - 60 случаев, в Курганской области – 11.

Коронавирус унес жизни 232 человек (за сутки умерло 34), в том числе в Москве – 113 (за прошлые сутки 7 человек), Московской области – 33 (плюс 7), в Санкт-Петербурге – 7 (плюс 2), в Республике Дагестан - шестеро, в Чеченской Республике, в Республике Башкортостан, Владимирской области – пятеро, Нижегородской и Псковской областях – четверо, в Республике Коми, в Астраханской области, Краснодарском крае и Пермском крае - трое, в Пензенской, Костромской, Оренбургской, Белгородской, Курской и Иркутской областях, Республике Северная Осетия, Республике Бурятия, Республике Ингушетия, Республике Калмыкия, Приморском крае, Хабаровском крае и Ставропольском крае – по два случая, Калининградской, Смоленской, Мурманской, Тюменской, Воронежской, Калужской, Новосибирской областях, Республике Марий Эл, Республике Мордовия, Республике Адыгея, Ямало-Ненецком автономном округе – по одному.