В Челябинской области привели к нормативу более 70 км федеральных автодорог

Работы по ремонту и устройству слоев износа выполнили на трассах М-5 «Урал», Р-254 «Иртыш» и А-310.

В 2021 году в Челябинской области отремонтировали участки трассы М-5 км 1829 – км 1844 км и км 43 – км 50 (на подъезде к Екатеринбургу), а также отрезок км 134 – км 143 автодороги А-310. В ходе работ дорожники отфрезеровали старое покрытие, устроили выравнивающий слой из асфальтобетона. Верхний слой дорожного покрытия выполнили из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.

Кроме того, 20 км автомобильной дороги М-5 «Урал» (участки км 1754 – км 1763, км 1860 – км 1871 км), 9 км трассы А-310 (участок км 80 – км 89) и 10,5 км автодороги Р-254 «Иртыш» (участок км 37– км 47) защитили слоями износа. Этот процесс предусматривал фрезерование изношенных слоев покрытия, устройство выравнивающего и слоя износа, укрепление обочин. На всех объектах нанесли дорожную разметку термопластиком и заменили сигнальные столбики, на ряде участков установили оцинкованное металлическое барьерное ограждение, а также обновили остановочные комплексы.

Как сообщает пресс-служба УпрДор «Южный Урал», на трассе М-5 «Урал» в этом сезоне с опережением графиков капитально отремонтировали мосты через реки Сильга и Синара, обновили четыре путепровода, в том числе один на подъезде к Екатеринбургу. На автодороге А-310 отремонтировали девять водопропускных труб.

Для повышения уровня безопасности дорожного движения на федеральных трассах Челябинской области установили три модульных надземных пешеходных перехода, светофорный объект, пять интеллектуальных транспортных систем, позволяющих существенно повысить скорость зрительно-моторной реакции водителя, дать ему возможность вовремя снизить скорость и остановиться перед пешеходом. Помимо этого, на участках ремонта установили оптико-волоконные дорожные знаки и световозвращающие элементы.

Добавим, что в 2021 году федеральные дорожники продолжили реконструкцию трассы М-5 «Урал» от границы с Республикой Башкортостан до Кропачево (на участках км 1549 – км 1564 и км 1564 – км 1609) и завершили третий этап на объекте капитального ремонта автомобильной дороги в сторону границы со Свердловской областью (км 79 – км 121). Эти объекты планируется ввести в строй в 2024 и 2023 годах соответственно.

ФОТО: УпрДор "Южный Урал"