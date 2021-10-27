.В Германии закончилась эпоха Ангелы Меркель

Ангела Меркель получила официальное уведомление об окончании своих полномочий на посту канцлера ФРГ. Документ ей передал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, пишет РИА Новости.

Меркель продолжит работать в качестве временно исполняющей обязанности, пока в Бундестаге путем гражданских выборов не сформируется новая коалиция и не станет известно имя преемника.

Главным фаворитом на пост главы немецкого правительства считается лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. На прошедших в сентябре выборах его партия победила с 26% голосов. Консервативный блок ХДС/Христианско-социального союза (ХСС) набрал всего 24 %.

Напомним, что Ангела Меркель стала первой женщиной, которая заняла пост канцлера в Германии и руководила страной в этой должности на протяжении 16 лет.