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В Госдуме предложили сделать предновогодние выплаты пенсионерам ежегодными

В Госдуму РФ внесли законопроект о ежегодных предновогодних выплатах пенсионерам. Авторы инициативы - депутаты от фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским, а также сенаторы Елена Афанасьева и Ирина Кожанова. Текст документа размещен сегодня, 30 декабря, в думской электронной базе.

В документе предлагается ежегодно перед Новым годом предоставлять пенсионерам всех категорий дополнительные выплаты. Сумма выплат должна равняться размеру пенсии гражданина.

Необходимость в такой выплате парламентарии объясняют снижением доходов населения, которые «съедаются» высокой инфляцией, и ростом денежных затрат в преддверии Нового года.

Как отмечается в проекте закона, «высокий уровень инфляции, который по итогам 2021 года может составить порядка 9%, крайне негативно влияет на уровень доходов пенсионеров». Кроме того, финансовые трудности у старшего поколения возникают из-за возросших трат на праздничный стол и подарки близким. Исходя из этого авторы документа считают, что «в этот период в особом внимании и поддержке со стороны государства нуждаются социально уязвимые категории граждан, к которым относятся пенсионеры».

«Предлагаемая дополнительная пенсионная выплата перед Новым годом позволит пенсионерам достойно отметить этот замечательный праздник», - говорится в пояснительной записке.

Финансирование расходов на предоставление предновогодней пенсионной выплаты предлагается осуществлять за счет средств федерального бюджета.

Выплаты пенсионерам
Госдума
ЛДПР
Владимир Жириновский
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Анонсы событий и мероприятий на 28 декабря

27.12.2021 17:02

Мигранта задержали в Челябинске с крупной партией героина

27.12.2021 16:56

ВТБ: предприниматели могут покупать и продавать валюту по рыночному курсу в мобильном банке

27.12.2021 16:41

И снова в деревню Назарово приехали книги