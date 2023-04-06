Год без Жириновского

Сегодня, шестого апреля, исполнился год как после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Южноуральские активисты партии почтили память своего лидера.

В Челябинской области заказаны панихиды в храмах. Пройдут поминальные обеды. Кроме того, в Челябинске активисты ЛДПР раздадут горожанам на улицах поминальные булочки. В регионе сегодня свои партийные билеты получат 100 жителей.

Как сообщили в пресс-службе челябинского отделения ЛДПР, за минувший год в России стали появляться улицы имени Владимира Жириновского. Россияне помнят его и восхищаются политическим талантом. О человеке можно судить по делам, которые он успел сделать. Владимир Жириновский спешил жить, не терял ни одной минуты. Дело его жизни живо и активно развивается.

«Все задачи, поставленные нашим бессменным лидером Владимиром Жириновским, останутся главными в партийной повестке», – подчеркнул председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Весь этот год мы учились жить без него, сверяя по нему свои решения и поступки. Активисты регионального отделения партии, весь депутатский корпус, наши сторонники, все те, кто любил и ценил Владимира Вольфовича, вспомнили его сегодня добрым словом и святой молитвой», – рассказал руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Челябинской области Алексей Беседин.

Напомним, шестого апреля 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни скончался председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Ему было 75 лет.