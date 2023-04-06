06.04.2023
В Челябинске тягач, перевозящий кран, врезался в пролет путепровода
06.04.2023
Наталья Котова оценила строящийся у «Юности» амфитеатр и побывала на новой пешеходной зоне проспекта Победы
06.04.2023
Челябинская область планирует расширить сотрудничество с провинцией Шаньдун в КНР
06.04.2023
Молодые елочки на площади Революции получили первую порцию весенней заботы
06.04.2023
Год без Жириновского
06.04.2023
Новый порядок доставки пенсий не отразится на южноуральских пенсионерах
Год без Жириновского
06.03.2023
ЛДПР плечом к плечу с волонтерами помогает тем, кто приближает победу
06.04.2022
Алексей Текслер выразил соболезнование в связи со смертью Владимира Жириновского
06.04.2022
После тяжелой болезни ушел из жизни Владимир Жириновский
30.12.2021
В Госдуме предложили сделать предновогодние выплаты пенсионерам ежегодными
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
05.04.2023
В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
05.04.2023
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023