В Крыму и Севастополе достаточный запас бензина и продуктов, ограничений вводить не будут

В Республике Крым и в Севастополе в настоящий момент имеется достаточный запас топлива и продуктов. Объявленные после ЧП на Крымском мосту ограничения на продажу уже отменены, но прокуратура будет тщательно следить за ситуацией.

Как ранее рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале, в городе запаса бензина хватит на 40 суток. Некоторые жители решили пополнить свои запасы и закупали топливо на заправках канистрами. «Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж: бензин в канистры отпускаться не будет», - рассказал Развозжаев.

Запаса продуктов в городе тоже достаточный: сахар, мука и макароны (на 23-27 дней), масло подсолнечное (на 46 дней), мясные консервы (на три с половиной месяца).

«Чтобы избежать ажиотажа мы также вводим ограничение на отпуск товаров бакалейной группы: в одни руки до трех килограммов или трех пачек продуктов», - предупредил губернатор.

Чуть позднее Михаил Развозжаев написал, власти решили внять все ограничения на продажу продуктов и топлива. Товары будут ввозить через новые регионы. Уже заработала паромная переправа в районе Крымского моста.

«Официально подтверждены логистические поставки топлива и бакалейных товаров через освобождённые территории. Никакого дефицита нет и не будет», - сообщил губернатор и предупредил, что прокуратура будет тщательно следить за попытками спекуляций и уровнем цен.

Нет дефицита продуктов и топлива и в Республике Крым.

Как сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк, полуостров в полном объёме обеспечен всем необходимым. В частности, запаса топлива в республике хватает более чем на два месяца. Продуктов питания и бакалеи в Республике хватает более чем на полтора месяца.

Советник главы Крыма Олег Крючков разъяснил в своем телеграм-канале: «Крым обеспечен запасом продовольствия и нефтепродуктов. Заполнены стратегические нефтехранилища… Крым обеспечен стратегическим запасом топлива на несколько месяцев».

«Продовольственный рынок насыщен в полном объёме, все торговые сети работают в штатном режиме», - сообщила заместитель министра промышленной политики Республики Крым Ирина Мезавцова. Она отметила, что запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток.

«Причин для повышенного спроса нет. Ограничений товаров нет и вводится они не будут», - подчеркнула Мезавцова.

РЖД взяли под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма. Компания находится в оперативном взаимодействии с Минтрансом России и клиентами, сообщили в РЖД. Совместно вырабатываются оптимальные варианты доставки товаров на полуостров.