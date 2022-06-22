В ЛНР почтили память погибших в годы Отечественной войны

В Луганске почтили память всех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие, посвящённое памятной дате, 81-й годовщине начала вооружённой битвы СССР с гитлеровским агрессором, состоялось в столице ЛНР в День памяти и скорби, 22 июня, сообщает наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко.

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У пилона Славы, где увековечены имена 363-х Героев Советского Союза и полных кавалеров орденов Славы, возложил цветы глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

На церемонию он прибыл вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, государственными деятелями и тружениками тыла.