26.06.2023
В расцвете лет: в Челябинской области назвали самую многочисленную возрастную категорию
26.06.2023
Фонтан в Саду камней Челябинска установят до первого сентября
25.06.2023
Детсад Челябинска, где у сотрудницы выявлено венерическое заболевание, проверит СК
25.06.2023
Южноуральцы могут онлайн получить медико-психологическую помощь
25.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 26 июня (18+)
25.06.2023
На трассах М-2 и М-4 пока сохраняются ограничения, а в Москве и Подмосковье – режим КТО
В Москве, Подмосковье и Воронежской области отменен режим КТО
Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня
25.06.2023
Лукашенко помог решить конфликт с Пригожиным
25.06.2023
Владимир Путин призвал россиян к единству
24.06.2023
В Челябинской области отменен особый противопожарный режим
23.06.2023
В Челябинской области появится еще 20 стационарных постов фотовидеофиксации
23.06.2023