В Москве, Подмосковье и Воронежской области отменен режим КТО

Режим контртеррористической операции отменен в Москве и Московской области. В Воронежской области также отменены все ограничения, вводимые в связи с режимом КТО.

«Правовой режим контртеррористической операции отменен в Москве и Московской области», - сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, снимаются все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции.

Выпускной для школьников состоится первого июля.

В правительстве Московской области сообщили, что на территории региона также отменены действовавшие временные ограничения. Обстановка в Подмосковье стабильная.

В Воронежской области также снят режим КТО. «Воронежская область вернулась к стандартному управлению после снятия режима КТО, - сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. - Поручил завершать оценку ущерба и проводить за счёт региона компенсацию и ремонт гражданского имущества. Все ресурсы у властей области для этого есть».

Напомним, режим контртеррористической операции был введен на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей 24 июня 2023 года в целях пресечения возможных террористических актов.