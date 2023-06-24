В Москве объявлен режим контртеррористической операции

В Москве сегодня, 24 июня, объявлен режим контртеррористической операции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ситуация сложная. В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник (26 июня) нерабочим днем - за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб», - отметил Собянин.

Глава Москвы попросил жителей максимально воздерживаться от поездок по городу и отметил, что возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах.

«Своевременно сообщайте 112 о нештатных ситуациях и происшествиях», - призвал Сергей Собянин москвичей.

Также мэр сообщил, что городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, где призвал граждан России к единству.