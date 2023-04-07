В пилотной зоне «Китай-ШОС» появится экспозиция продукции из Челябинской области

В Пилотной зоне «Китай-ШОС» будет создана постоянная экспозиция продукции, выпускаемой Челябинской области. Этот вопрос прорабатывался в ходе визита официальной делегации региона в Китайскую Народную Республику (КНР).

Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал в Пилотной зоне, посетил демонстрационный зал, выставочные павильоны, в том числе павильон России, ознакомился с презентацией проекта.

Затем Алексей Текслер встретился с членом постоянного комитета горкома КПК Циндао, секретарем партийного рабочего комитета Административного комитета Пилотной зоны «Китай-ШОС» Чжан Синьчжу.

Губернатор напомнил, что Челябинская область была инициатором проведения первого форума регионов стран ШОС. «И в развитие этого процесса сегодня в павильоне «Жемчужина» Пилотной зоны ШОС мы договорились, что сделаем здесь постоянную экспозицию продукции Челябинской области, - рассказал Алексей Текслер.

Кроме того, по его словам, региональные власти заинтересованы в подписании соглашения о сотрудничестве с Пилотной зоной ШОС.

В пресс-службе губернатора уточнили, что производители Челябинской области уже выразили заинтересованность в выставке своей продукции в павильоне Пилотной зоны «Китай-ШОС». По мнению представителей бизнеса, это будет способствовать увеличению поставок сельскохозяйственной продукции в КНР.

Алексей Текслер отметил, что в настоящий момент взаимоотношения России и Китая вышли на новый уровень - это «стратегические партнерство и доверительные отношения, которые смотрят в будущее». По его словам, межрегиональное сотрудничество становится одним из элементов укрепления этих отношений.

Напомним, решение о строительстве пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества «Китай - ШОС» было принято в 2018 году председателем КНР Си Цзиньпином. Пилотная зона «Китай-ШОС» должна создать новую платформу для международного сотрудничества в рамках «Одного пояса и одного пути», а также расширить сотрудничество в сфере международной логистики, современной торговли, двусторонних инвестиций, делового туризма и культурных связей.

Проект Пилотной зоны «Китай-ШОС» включает строительство пяти крупных центров, среди которых Международный логистический центр, Современный центр, Центр двустороннего инвестиционного сотрудничества, Центр обмена и развития делового туризма и культуры, Центр морского сотрудничества.