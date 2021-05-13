В понедельник под Челябинском соберутся танки и боевые машины четырех округов

В Челябинской области состоятся всеармейские этапы конкурсов АРМИ-2021 «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

Церемония открытия пройдет 17 мая 2021 года на 255-ом межвидовом полигоне Центрального военного округа (ЦВО) под Челябинском.

Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО), в состязаниях примут участие лучшие экипажи танков и боевых машин пехоты четырех военных округов, командования Северного флота, военных учебных заведений Минобороны России Вооруженных Сил РФ.

По итогам соревнований будут сформированы команды, которые представят Россию на международном этапе АРМИ-2021 на подмосковном полигоне в Алабине.

От ЦВО в «Танковом биатлоне» примет участие команда гвардейской танковой дивизии, которая победила в окружном этапе конкурса.

В «Суворовском натиске» за право представить Россию поборется команда из кузбасской мотострелковой бригады 41 армии.

ЦВО во второй раз принимает состязания всеармейского уровня. На полигоне идут последние приготовления к проведению конкурсов: профильные военные специалисты проверяют работоспособность мишенных комплексов, военные инженеры завершают обустройство участков для стрельбы, искусственных препятствий.

Состязания продлятся до конца мая.