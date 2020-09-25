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В России намерены ужесточить правила регистрации детей в соцсетях

Федерация
Сегодня, 19:50
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В России предложили регистрировать в социальных сетях детей в возрасте до 14 лет исключительно с разрешения родителей либо других законных представителей. Такая мера призвана минимизировать подстрекательство молодых людей на совершение противоправных действий.

С инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Соответствующее письмо он отправил главе Министерству цифрового развития Максуту Шадаеву, сообщает RT. В обращении парламентарий также просит рассмотреть возможность введения правового механизма верификации регистрирующихся пользователей.

Появление требования ужесточить регистрацию детей до 14 лет в социальных сетях депутат объяснил тем, что соцсети зачастую используются для организации несанкционированных публичных акций и уличных беспорядков, участниками которых зачастую становятся и дети. Ввиду своего возраста несовершеннолетние очень уязвимы и легко поддаются влиянию.

 

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