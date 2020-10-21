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В России оценили перспективы перехода на четырехдневку

Федерация
Сегодня, 15:48
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Перспективы ввода в России четырехдневной рабочей недели оказались туманны. В настоящий момент обсуждение данного вопроса нет, а реализации инициативы будет зависеть от ситуации в стране на фоне пандемии по коронавирусной инфекции. Об этом заявил секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов.

Отвечая на вопрос РИА “Новости”, Олег Соколов отметил, что Российская трехсторонняя комиссия не прорабатывает введение в стране четырехдневки. Хотя ранее в момент появления данной инициативы Дмитрия Медведева прошел цикл обсуждения в Минтруде и Российской трехсторонней комиссии.

В то же время была сформирована позиция в этом вопросе - в будущем необходимо сокращать продолжительность рабочей недели. Как уточнил эксперт, стороны по-разному отнеслись к такой перспективе. В одной стороны, Минтруд и профсоюзы восприняли позитивно, а работодатели - более осторожно высказывались на этот счет.

 

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