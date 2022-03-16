В России подсчитали убытки от запрета на экспорт стали

Санкции Евросоюза затронут около 40% экспорта российской стали в Европу, а совокупные убытки российских производителей составят 9 млрд долларов. Об этом РИА «Новости» рассказал аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачёв. По его словам, челябинский «Мечел» недосчитается примерно 500 млн долларов, Магнитогорский металлургический комбинат – 1 млрд долларов. Основной удар придётся на «Северсталь», которая от экспорта в Европу в 2021 году получила 34,2% выручки.

«Только продажи «Северстали» в Европе в 2021 году составили почти 4 миллиарда долларов, продажи НЛМК в ЕС – 2,8 миллиарда долларов, чуть менее чем по 1 миллиарду долларов – у «Евраза» и ММК, и около 500 миллионов долларов – у «Мечела». Всего – около 9 миллиардов долларов. Таким образом, запрет коснется примерно около 40% экспорта российской стали в ЕС», — заявил Калачёв.

Эксперт напомнил, что запрет вводится в отношении «сталелитейной продукции, которая находится под защитными мерами ЕС», то есть на электротехническую сталь, холоднокатаную сталь, а также объёмы сверх ограничительных квот на горячекатаную сталь и сортовой прокат.

По мнению аналитика, российские производители постараются перенаправить металл на внутренний рынок и в страны Ближнего Востока. В Европе освободившиеся ниши займут компании из Турции, Индии и Китая. Что касается цен, то на российском рынке это может привести к снижению стоимости стали, а в Европе стоимость металла уже пошла вверх. Но скорее всего, после того, как рынок «переварит информацию», цены выровняются и на европейском рынке, отметил Алексей Калачёв.