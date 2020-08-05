В России продолжают компенсировать “советские” страховки

В России около 9,5 млн человек получили компенсации по договорам накопительного личного страхования, которые обесценились в 1992 году. С 2001 года выплаты были сделаны ставшим правопреемником “Госстраха” “Росгосстрахом” на общую сумму в 15,8 млрд рублей. Как сообщают в компании, еще около двух третьих граждан, которые по закону имеют право на компенсацию еще не получили деньги.

Речь идет о договорах страхования к бракосочетанию, “детским” договорам, смешанным договорам страхования жизни, договорам страхования дополнительной пенсии. По данным на январь 1992 года числилось 52,5 млн договоров долгосрочного страхования. Воспользоваться этими деньгами в то время россияне не смогли из-за вводившихся ограничений. В период «шоковой терапии» эти накопления, как и депозиты, быстро обесценились, а в 1995 году государство законодательно признало страховые взносы своим внутренним долгом, обязавшись вернуть их населению по аналогии с банковскими вкладами.

Многие граждане даже могут и не знать о том, что имеют право на выплату. “В «Росгосстрахе» могут помочь проверить информацию по договорам. Для этого гражданам при обращении в Расчетный центр компенсационных выплат компании надо указать в заявлении как можно больше данных: фамилию, имя, отчество страхователя/застрахованного, вид страхования и хотя бы приблизительно сроки действия договора», - уточнила заместитель руководителя Операционного блока «Росгосстраха» Екатерина Лукьянова. .

Итак, если вы гражданин России до 1991 года рождения включительно, и на 1 января 1992 года у вас был действующий договор по накопительному личному страхованию, обратитесь в «Росгосстрах». Подробную информацию о компенсационных выплатах можно узнать на сайте «Росгосстраха» www.rgs.ru в разделе «Страхование. Компенсационные выплаты». Или обратившись в Контакт-центр компании по телефону 8-800-200-0-900.

Документы на компенсационную выплату можно отправить по почтовому адресу: 390046, г. Рязань, ул. Введенская. Д.110. Расчетный центр компенсационных выплат.