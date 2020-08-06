В России вооружат почтальонов
В России раздадут оружие и специальные средства защиты почтальонам. Соответствующее постановление правительства вступает в силу сегодня, 6 августа.
Изменения коснуться почтальонов, которые задействованы в доставке денег, водителей автомобилей, сопровождающих денежные средства, водителей-курьеров и других сотрудников Почты России и Крыма.
Использовать специальные средства защиты почтальонам предписали еще в 2005 году. В частности, сотрудники Почты могут использовать механические распылители, аэрозоли и другие устройства со слезоточивым газом или раздражающими веществами, электрошокеры и искровые разрядники, пишет “Парламентская газета”.
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