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В России за сутки подтверждено 5236 случаев коронавируса, в УрФО - 57

Федерация
Сегодня, 00:13
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 5 тысячи 236 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 78 регионах, что на 406 случаев меньше, чем сутки назад.

Двое суток бы отмечен прирост на 1374 случая, перед этим сокращение на 1792 случая, до этого число подтвержденных случаев прирастало более недели на 1275, 715, 622, 60, 614, 216, 372 и 519 случаев ежедневно.

В Москве за сутки подтверждено 2 тысячи 548 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 535 случаев меньше, чем сутки назад.

В Уральском федеральном округе новые заболевшие зарегистрированы в Тюменской области (плюс 29), в Свердловской области (плюс 10), в Челябинской области (плюс 9), в Ханты-Мансийском-автономном округе (плюс 6), в Ямало-Ненецком автономном округе (плюс 3). Общий прирост – 57 случаев, ранее прирост был 105, 128, 93 случая. В Челябинской области зарегистрирован второй случай смерти от коронавируса, в ХМАО - первый.

По состоянию на утро 22 апреля в мире подтверждено 2 миллиона 554 тысячи 603 случая заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 3,1%, до этого был прирост 3%). Из них 2 миллиона 470 тысячи 314 случаев (плюс 3,2%) зарегистрировано в 181 стране мира, в Китае - 84 тысячи 289 случаев (прирост 0,02%).

В Российской Федерации зарегистрировано 57 тысячи 999 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, в том числе в Москве – 31 тысяча 981 случай.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 4 тысячи 420 человек (плюс 547), в Москве – 2267 человек. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В УрФО официально подтверждено 1045 случаев: в Тюменской области – 319, в Свердловской области – 243 человека, в Ханты-Мансийском автономном округе – 203, в Ямало-Ненецком автономном округе – 149, в Челябинской области - 116 случаев, в Курганской области – 15.

Коронавирус унес жизни 513 человек (за сутки умерло 57). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 261 (за прошлые сутки 28 человек), Московской области – 56 (плюс 7), в Республике Башкортостан и в Санкт-Петербурге – 14, в Республике Ингушетия - 12, в Республике Дагестан и в Краснодарском крае – 11, в Калужской области – восемь, в Воронежской области – семь, в Чеченской Республике, в Псковской, Нижегородской областях – шестеро, в Республике Чувашия, в Ставропольском крае, в Хабаровском крае, Владимирской, Пензенской областях – пятеро, в Республике Коми и в Новосибирской области - четверо, в Пермском крае, в Удмуртской Республике, Республике Калмыкия, в Республике Адыгея, Астраханской, Мурманской, Курской, Кировской и Иркутской областях – трое.

В УрФО зарегистрировано семь случаев смерти от коронавируса: в Тюменской Челябинской областях – по двое, в Свердловской области, в Ханты-Мансийском автономном округе и в ЯНАО – по одному.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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