ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В России запретят отдавать долги котами

Федерация
Сегодня, 12:09
Размер текста

В России разрабатывается закон, запрещающий изымать домашних животных за долги хозяина. Соответствующий законопроект планируется внести в Государственную думу в начале сентября, сообщают сегодня,31 августа, “Известия”.    

В законе будут прописаны критерии домашних питомцев, которых нельзя будет забирать у россиян.  Инициатором законопроекта является депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов.

Отмечается, что ранее правительство и все фракции Госдумы положительно отнеслись к такому закону. Единственно кабмин попросить уточнить детали.  

Опрошенные изданием коллекторы утверждают, что конфискация любимых животных за долги является эффективной мерой возврата денежных долгов. Поэтому они выступают против таких новведений.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Происшествия
30.07.20 14:42
Челябинка заявила, что ее насильственно удерживали на проекте «Дом-2»
Общество
18.02.20 17:39
Бурматов предложил выделять регионам федеральные средства на приюты для животных
Интервью
10.04.19 14:58
Пока вопросов больше, чем ответов
Ольга Шкода: Наша задача - добиться того, чтобы общество наконец повернулось к животным лицом
Происшествия
29.03.19 13:40
Дорожники пытались дискредитировать Челябинскую УФАС
26.08.20 14:09
Масштаб: РПЦ начнет проповеди среди папуасов
26.08.20 13:06
В российских школах хотят поставить антиковидные рамки
26.08.20 11:26
В России пересчитают сторонников запрещенной АУЕ
25.08.20 13:11
Счетная палата нашла нарушения в ПФР: россиянам недоплачивают пенсии
25.08.20 12:39
В России предсказали рост разводов после пандемии по covid-19
25.08.20 11:57
Медобследованием россиян займется искусственный интеллект
24.08.20 12:06
Россиян хотят заставить оплачивать чипирование животных
21.08.20 13:01
В России нашли способ снизить на 15% плату за отопление
21.08.20 12:41
Омский врач прокомментировал сообщение об опасном веществе в теле Навального
21.08.20 12:16
В Сети появилось видео с возможным виновником отравления Навального
Происшествия
Сегодня, 12:35
По факту о возможных домогательств до мальчиков в детском лагере в Каштаке возбуждено уголовное дело
Общество
Сегодня, 11:34
На Кировке установят новые велопарковки и откроют после ремонта фонтан
Новости
Сегодня, 12:39
Общество
Челябинские студенты несут почетный караул у танка на Комсомольской площади
Сегодня, 12:13
Экономика
РМК направит на социальные объекты Коркино почти 250 миллионов рублей
Сегодня, 12:11
Общество
За сутки в Челябинской области из больниц выписали пять человек с «ковидом»
Сегодня, 12:08
Общество
Подъездные пути к челябинскому стадиону «Центральный» будут готовы к середине сентября
Сегодня, 11:15
Культура
У Озёрского «Золотого петушка» теперь есть свой «Куклобус»
Материалы рубрики
28.08.20 12:04
Федерация
Российским учителям с 1 сентября начнут доплачивать за классное руководство
28.08.20 11:11
Федерация
Работавший на Россию американский шпион жил в Челябинске
27.08.20 11:37
Федерация
После инцидента с Навальным врачей предложили посадить на борт
27.08.20 11:27
Федерация
Платят за неиспользованное: сотовые операторы отказываются от безлимита
27.08.20 10:59
Федерация
Без права на возврат: онлайн-магазины потребовали ужесточить правила покупок
Теги
Владимир Бурматов
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика