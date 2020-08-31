В России запретят отдавать долги котами

В России разрабатывается закон, запрещающий изымать домашних животных за долги хозяина. Соответствующий законопроект планируется внести в Государственную думу в начале сентября, сообщают сегодня,31 августа, “Известия”.

В законе будут прописаны критерии домашних питомцев, которых нельзя будет забирать у россиян. Инициатором законопроекта является депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов.

Отмечается, что ранее правительство и все фракции Госдумы положительно отнеслись к такому закону. Единственно кабмин попросить уточнить детали.

Опрошенные изданием коллекторы утверждают, что конфискация любимых животных за долги является эффективной мерой возврата денежных долгов. Поэтому они выступают против таких новведений.