Крашенинников и Бурматов предложили наказывать обидчиков животных рублем

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы РФ Павел Крашенинников предложил установить ответственность за нарушение законодательства в области обращения с животными.

Соавтором законопроекта по защите четвероногих, внесенного на рассмотрение в Госдуму, стал председатель думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Комментируя инициативу, Крашенников напомнил, что законодательством были установлены требования в области защиты животных и обеспечения прав и законных интересов граждан при обращении с четвероногими. Однако административная ответственность за нарушение положений этого федерального закона в настоящее время не установлена.

Законопроектом предлагается предусмотреть административную ответственность за несоблюдение наиболее важных требований указанного федерального закона, дополнив главу 8 КоАП «Административные правонарушения в области охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными» новыми статьями.

Как сообщают в Госдуме РФ, ответственность по проектируемым нормам будет зависеть от тяжести проступков и от того, кто его совершил (граждане, должностные лица или юридические лица). Максимальный размер штрафа для граждан - 50 тысяч рублей, для юридических лиц – 200 тысяч рублей.

Крашенинников и Бурматов предлагают дополнить КоАП следующими статьями.

Статья 8.50 «Несоблюдение требований к содержанию животных» предусматривает административную ответственность:

- за несоблюдение общих требований к содержанию животных — предупреждение или штраф на граждан от 1,5 до 3 тыс. рублей; на должностных лиц – от 5 до 15 тыс. рублей; на юридических лиц – от 15 до 30 тыс. рублей;

за содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию — штраф на граждан от 5 до 15 тыс. рублей; на должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц – от 100 до 150 тыс. рублей;

за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния — штраф на граждан от 5 до 15 тыс. рублей; на должностных лиц – от 15 до 30 тыс. рублей; на юридических лиц – от 50 до 100 тыс. рублей.

Статьей 8.51 «Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию» предусматривается ответственность:

- за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию — штраф на граждан от 3 до 15 тыс. рублей; на должностных лиц – от 10 до 30 тыс. рублей; на юридических лиц – от 50 до 100 тыс. рублей;

- за осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах без лицензии или с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией, — штраф на должностных лиц от 30 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей.

Статья 8.52 «Несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, животными, от права собственности на которые владельцы отказались» предусматривает ответственность:

- за нарушение владельцами приютов для животных требований к деятельности по обращению с животными — предупреждение или штраф на должностных лиц от 5 до 15 тыс. рублей; на юридических лиц – от 15 до 30 тыс. рублей;

- за нарушение требований к обращению с животными без владельцев — предупреждение или штраф на граждан – от 3 до 5 тыс. рублей; на должностных лиц – от 5 до 15 тыс. рублей; на юридических лиц – от 30 до 50 тыс. рублей.

Полномочиями по возбуждению и рассмотрению дел об указанных правонарушениях Павел Крашенинников и Владимир Бурматов предлагают наделить региональные органы ветеринарного контроля, а также Росприроднадзор и Россельхознадзор - в пределах полномочий.

«Принятие законопроекта позволит повысить эффективность соблюдения гражданами и организациями требований законодательства к содержанию животных и будет способствовать более гуманному и ответственному обращению с животными», — отметил Павел Крашенинников.