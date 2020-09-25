В России запустят онлайн сервис покупки земельных участков

В России планируют начать эксперимент по созданию национального онлайн-сервиса по приобретению земельного участка в любой точке страны “Земля просто”. Пилотными территориями станут Иркутская область, Татарстан, Пермский и Краснодарский края.

В основу проекта будет положен опыт “Дальневосточного гектара”. Предполагается, что сам проект будет приземлен на базе Единого информационного ресурса о земле и недвижимости. На портале можно будет воспользоваться услугами по регистрации прав, кадастровому учету.

Как разъяснили в Росреестре “Парламентской газете”, с помощью цифровых технологий любой россиянин сможет выбрать подходящий свободный земельный участок, получить о нем сведения, направить заявку на регистрацию, подписать документацию усиленной квалифицированной электронной подписью и получить уже зарегистрированные права. Вся процедура будет проходить в онлайн-режиме.

Еще одной немаловажной функцией станет калькулятор стоимости и прогноза налогов.

Опрошенные изданием эксперты утверждают, что онлайн-сервис позволит осваивать свободные земли. Тем более того, что почти все регионы учли через Росреестр, то участки уже готовы, чтобы выставлять их на торги.