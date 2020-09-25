В России запустят онлайн сервис покупки земельных участков
В России планируют начать эксперимент по созданию национального онлайн-сервиса по приобретению земельного участка в любой точке страны “Земля просто”. Пилотными территориями станут Иркутская область, Татарстан, Пермский и Краснодарский края.
В основу проекта будет положен опыт “Дальневосточного гектара”. Предполагается, что сам проект будет приземлен на базе Единого информационного ресурса о земле и недвижимости. На портале можно будет воспользоваться услугами по регистрации прав, кадастровому учету.
Как разъяснили в Росреестре “Парламентской газете”, с помощью цифровых технологий любой россиянин сможет выбрать подходящий свободный земельный участок, получить о нем сведения, направить заявку на регистрацию, подписать документацию усиленной квалифицированной электронной подписью и получить уже зарегистрированные права. Вся процедура будет проходить в онлайн-режиме.
Еще одной немаловажной функцией станет калькулятор стоимости и прогноза налогов.
Опрошенные изданием эксперты утверждают, что онлайн-сервис позволит осваивать свободные земли. Тем более того, что почти все регионы учли через Росреестр, то участки уже готовы, чтобы выставлять их на торги.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.