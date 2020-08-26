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В российских школах хотят поставить антиковидные рамки

Федерация
Сегодня, 13:06
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В российских учебных заведениях в новом учебном году могут появиться новые пропускные системы. Металлодетекторы будут измерять температуру и распознавать лица. Внедрение такой системы в школах и вузах в настоящее время рассматривается на уровне профильных министерств.

Как рассказал ТАСС генеральный директор концерна “Атоматика” (Ростех) Владимир Кабанов, интерес заказчиков в настоящий момент связан с нововведениями, связанными с пандемией по новой коронавирусной инфекции.

Система арочных металлодетекторов с функцией замера температуры и распознавания лиц сразу на входе в учебное заведение сможет отсекать не только лиц с противоправными намерениями, но и тех, кто представляет угрозу здоровью детей.

 

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