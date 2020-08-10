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В российских школах внедрят наставников

Федерация
Сегодня, 12:09
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В России с сентября следующего года в школах будет апробирована новая система по аттестации учителей. Таже в общеобразовательных учреждениях появятся учителя-методисты и учителя-наставники, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью “Российской газете”.

Чиновник заявил, что в системе российского образования в срочном порядке необходимо систематизировать и структурировать работу по повышению квалификации учителей и переподготовки кадров. Будет проведен полный анализ и актуализация программ. В итоге появится единая система научно-методического сопровождения педагогических работников, которая заработает к концу 2021 года.

По заверениям министра, реформы помогут создать все условия для непрерывного профессионального развития педагогов, а также повысить престиж профессии и обеспечить качественные образовательные результаты.

 

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