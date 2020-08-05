В СовФеде призвали проверить причастность российского судна ко взрыву в Бейруте

Заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинкевич попросил Ливан проверить на причастность ко взрыву в Бейруте судно российского бизнесмена, которое под молдавским флагом в 2014 году доставило в порт контрафактную селитру. Сенатор не исключает, что взорваться мог именно изъятый с судна груз.

Он также призвал проверить на причастность ко взрыву и страны НАТО. По предположениям сенатора, ЧП может быть подготовленной целенаправленной акцией. Клинкевич указывает, что спецслужбы НАТО начали проявлять активность в этом регионе по дестабилизации обстановки, пишет “ФедералПресс”.

Напомним, что в 2014 году под молдавским флагом судно Rhosus переправляло селитру из Батуми в Мозамбик. Корабль был задержан за нарушение правил эксплуатации возле Ливана и арестован. Затем судно было оставлено в порту собственником - российским бизнесмном, вместе с экипажем, который впоследствии жаловался на невыплату заработной платы и выражал опасения по поводу опасного груза. Только спустя год экипаж из четырех человек смог вернуться на родину.