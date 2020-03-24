В УрФО официально подтверждено еще четыре случая коронавируса

За последние сутки в Уральском федеральном округе (УРФО) официально подтверждено еще четыре случая новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), все – в Свердловской области.

«Заболевшие прибыли из Европы, они госпитализированы в горбольницу №40 Екатеринбурга. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

На сегодня в УрФО официально зарегистрировано 19 случаев: 13 – Свердловской области, по два – в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе, по одному – в Курганской и Челябинской области. На Южном Урале ждут окончательных результатов еще шесть челябинцев, у которых тест на коронавирус был положительным.

В целом по России за последние сутки зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах, в том числе в Москве 28 случаев.

На сегодняшний день под медицинским наблюдением в Свердловской области находится 6 тысяч 180 граждан, в Челябинской – три тысячи 83 человека.

По состоянию на утро 24 марта в мире подтверждено 380 тысяч 457 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 298 тысяч 710 случаев зарегистрирован в 167 странах мира, остальные – в Китае. В России на сегодняшний день зарегистрировано 495 случаев коронавирусной инфекции.