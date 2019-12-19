Владимир Путин: Нужно совершенствовать работу полиции

Работу правоохранительных органов нужно совершенствовать и контролировать. К «чисткам» в органах, которые были в 30-х годах прошлого века, возврата не будет. Такое заявление сделал сегодня, 19 декабря, на большой пресс-конференции в Москве президент России Владимир Путин.

Один из журналистов вспомнил громкое дело корреспондента Медузы Ивана Голунова, которого задержали летом этого года с наркотиками, которые, как выяснилось позже, ыбли ему подброшены. Пятеро полицейских, причастных к его задержанию, сейчас находятся под следствием и уволены.

«Не пришло ли время перетряхнуть и подчистить правоохранительные органы», - поинтересовался корреспондент.

«Чистки в рядах правоохранительных органов были в нашей истории в 1937 году. Я тогда в КГБ работал. Был там «один старичок». Как было все? Утром приходил человек на работу, днем возбуждали уголовное дело, а вечером отдавали семье расстрелянное тело. «Старичок» приводил в исполнение приговоры. Я думаю, что к этому не стоит возвращаться. Нужно совершенствовать работу правоохранительных органов и контролировать то, что у них там внутри происходит. Вопрос о том, что «своих не сдаем» - некорректен. Понятно, что многие руководители хотят прикрыть своих сотрудников. Много уголовных дел возбуждается против полицейских. В основном, по материалам работы службы собственной безопасности. Они работают эффективно», - отметил Владимир Путин.

В 2019 году достаточно много уголовных дел было возбуждено и в отношении южноуральских полицейских.

Так, по подозрению в педофилии сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области задержали своего коллегу из Миасса. Он вел недвусмысленную переписку интимного характера с подростками в социальных сетях. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 135 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Развратные действия». Из органов внутренних дел сотрудник уволен по отрицательным мотивам. Его непосредственный начальник привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

В отношении бывшего сотрудника полиции Чебаркуля Рифа Биктимирова возбуждены уголовные дела по двум статься Уголовного кодекса Российской Федерации: «Изнасилование» и «Понуждение к действиям сексуального характера». По данным следствия, Риф Биктимиров домогался до сотрудниц и уже есть данные о подтвержденных двух фактах интимных отношений руководителя с подчиненными. Из органов внутренних дел Биктимиров уволен по отрицательным мотивам.

Против начальника ГИБДД Катав-Ивановска возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Эдуард Дегтярев дал своим подчиненным не наказывать водители, у которого было временное ограничение на управление автомобилем.

Оперативниками службы собственной безопасности регионального ГУ МВД в Челябинске задержан сотрудник ГИБДД при получении незаконного денежного вознаграждения. За 30 тысяч рублей согласился не наказывать водителя, который сел за руль, лишенный прав.

В отношении полицейского-кинолога УМВД России по городу Челябинску возбудили уголовное дело по факту мелкого взяточничества и превышении должностных полномочий. По версии следствия, находясь в автомобиле, предназначенном для перевозки лиц, содержащихся под стражей, около здания Челябинского областного суда за мелкие взятки передавал заключенным спиртное и средства связи. В ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемого к совершению 15-ти преступных эпизодов на сумму более 30-ти тысяч рублей. Факты противоправной деятельности выявлены сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области.

На выход с «волчьим» билетом отправился и начальник ГИБДД Чебаркуля Григорий Керусенко. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он попал в ДТП и пытался скрыться с места происшествия.

В Челябинске при получении взятки задержаны двое полицейских. Их задержали с поличным при получении тридцати тысяч рублей от бизнесмена за непроведение в отношении него проверки. Это коррупционное преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области совместно со службой собственной безопасности областного ГУ МВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Взятка».

Задержали силовики замначальника полиции Центрального района Евгения Ишеева. Он подозревается в мошенничестве. За 150 тысяч рублей Ишеев пообещал переквалифицировать одно из дел, что расследовал, со статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» на более мягкую. Его задержали при получении второй части взятки – 50 тысяч рублей. 100 тысяч Ишеев получил ранее.

Осужден по статье «Халатность» сотрудник полиции Челябинска Ибатуллы Бикбаторова. Находясь на дежурстве, он с напарником Михаилом Бондаренко закрыл глаза на ограбление мужчины, у которого нападавшие похитили 300 тысяч рублей.

Все вышеперечисленные южноуральцы уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.