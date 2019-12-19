Владимир Путин: Нужно совершенствовать работу полиции
Федерация
Сегодня, 17:31
Автор: 
Инна Шемаева

Работу правоохранительных органов нужно совершенствовать и контролировать. К «чисткам» в органах, которые были в 30-х годах прошлого века, возврата не будет. Такое заявление сделал сегодня, 19 декабря, на большой пресс-конференции в Москве президент России Владимир Путин.

Один из журналистов вспомнил громкое дело корреспондента Медузы Ивана Голунова, которого задержали летом этого года с наркотиками, которые, как выяснилось позже, ыбли ему подброшены. Пятеро полицейских, причастных к его задержанию, сейчас находятся под следствием и уволены.

«Не пришло ли время перетряхнуть и подчистить правоохранительные органы», - поинтересовался корреспондент.

 «Чистки в рядах правоохранительных органов были в нашей истории в 1937 году. Я тогда в КГБ работал. Был там «один старичок». Как было все? Утром приходил человек на работу, днем возбуждали уголовное дело, а вечером отдавали семье расстрелянное тело. «Старичок» приводил в исполнение приговоры. Я думаю, что к этому не стоит возвращаться. Нужно совершенствовать работу правоохранительных органов и контролировать то, что у них там внутри происходит. Вопрос о том, что «своих не сдаем» - некорректен. Понятно, что многие руководители хотят прикрыть своих сотрудников. Много уголовных дел возбуждается против полицейских. В основном, по материалам работы службы собственной безопасности. Они работают эффективно», - отметил Владимир Путин.

В 2019 году достаточно много уголовных дел было возбуждено и в отношении южноуральских полицейских.

Так, по подозрению в педофилии сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области задержали своего коллегу из Миасса. Он вел недвусмысленную переписку интимного характера с подростками в социальных сетях. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 135 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Развратные действия». Из органов внутренних дел сотрудник уволен по отрицательным мотивам. Его непосредственный начальник привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

В отношении бывшего сотрудника полиции Чебаркуля Рифа Биктимирова возбуждены уголовные дела по двум статься Уголовного кодекса Российской Федерации: «Изнасилование» и «Понуждение к действиям сексуального характера».  По данным следствия, Риф Биктимиров домогался до сотрудниц и уже есть данные о подтвержденных двух фактах интимных отношений руководителя с подчиненными. Из органов внутренних дел Биктимиров уволен по отрицательным мотивам.

Против начальника ГИБДД Катав-Ивановска возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Эдуард Дегтярев дал своим подчиненным не наказывать водители, у которого было временное ограничение на управление автомобилем.

Оперативниками службы собственной безопасности регионального ГУ МВД в Челябинске задержан сотрудник ГИБДД при получении незаконного денежного вознаграждения. За 30 тысяч рублей согласился не наказывать водителя, который сел за руль, лишенный прав.

В отношении полицейского-кинолога УМВД России по городу Челябинску возбудили уголовное дело по факту мелкого взяточничества и превышении должностных полномочий. По версии следствия, находясь в автомобиле, предназначенном для перевозки лиц, содержащихся под стражей, около здания Челябинского областного суда за мелкие взятки передавал заключенным спиртное и средства связи. В ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемого к совершению 15-ти преступных эпизодов на сумму более 30-ти тысяч рублей. Факты противоправной деятельности выявлены сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области.

На выход с «волчьим» билетом отправился и начальник ГИБДД Чебаркуля Григорий Керусенко. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он попал в ДТП и пытался скрыться с места происшествия.

В Челябинске при получении взятки задержаны двое полицейских. Их задержали с поличным при получении тридцати тысяч рублей от бизнесмена за непроведение в отношении него проверки. Это коррупционное преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области совместно со службой собственной безопасности областного ГУ МВД. Возбуждено уголовное дело по статье «Взятка».

Задержали силовики замначальника полиции Центрального района Евгения Ишеева. Он подозревается в мошенничестве. За 150 тысяч рублей Ишеев пообещал переквалифицировать одно из дел, что расследовал, со статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» на более мягкую. Его задержали при получении второй части взятки – 50 тысяч рублей. 100 тысяч Ишеев получил ранее.

Осужден по статье «Халатность» сотрудник полиции Челябинска Ибатуллы Бикбаторова. Находясь на дежурстве, он с напарником Михаилом Бондаренко закрыл глаза на ограбление мужчины, у которого нападавшие похитили 300 тысяч рублей.

Все вышеперечисленные южноуральцы уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Федерация
Сегодня, 17:18
Владимир Путин – об установлении 31 декабря выходным днем: Нужно решать не торопясь
Экономика
Сегодня, 15:52
Владимир Путин рассказал, как решить проблему зарплат в медицине
Федерация
Сегодня, 15:24
Владимир Путин: Отстранение России от Олимпиады не соответствует здравому смыслу
Федерация
Сегодня, 15:13
Путин: На первичное звено здравоохранение дополнительно направят 550 миллиардов рублей
Сегодня, 12:41
Трампу готовят импичмент. Палата представителей США утвердила 2 обвинения против президента
Сегодня, 10:58
Сегодня состоится ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина
Вчера, 15:56
В первый день календаря в России совершается большинство убийств
Вчера, 15:12
Российские женщины тратят пенсии умерших мужей
Вчера, 14:06
Самостоятельные. Российские женщины чаще мужчин берут ипотеку
Вчера, 11:50
Российские учёные смогут получать недорогой инулин
17.12.19 18:19
Робота для работы на Луне будут готовить робототехники из Магнитогорска и Японии
17.12.19 14:05
Силовики нашли арсенал оружия в доме у многодетной семьи. Отца подозревают в насилии
17.12.19 12:25
Роструд насчитал восемь сокращенных недель в 2020 году
17.12.19 12:14
Пенсионеров отправят в социальный туризм
Общество
Сегодня, 13:54
Текслера просят помочь! Детей из пригорода придется возить к врачу за 40 км
Общество
Сегодня, 11:45
Аппетиты растут
Минимальный размер взноса за капремонт вырастет на 5,1%
Новости
Сегодня, 15:52
Экономика
Владимир Путин рассказал, как решить проблему зарплат в медицине
Сегодня, 15:24
Федерация
Владимир Путин: Отстранение России от Олимпиады не соответствует здравому смыслу
Сегодня, 15:13
Федерация
Путин: На первичное звено здравоохранение дополнительно направят 550 миллиардов рублей
Сегодня, 15:02
Федерация
Владимир Путин о тарифах за вывоз мусора: Людям нужно объяснять, за что они платят
Сегодня, 13:05
Федерация
Без оружия, вейпов и табака. Instagram вводит новые правила
Материалы рубрики
Сегодня, 15:24
Федерация
Владимир Путин: Отстранение России от Олимпиады не соответствует здравому смыслу
Сегодня, 15:13
Федерация
Путин: На первичное звено здравоохранение дополнительно направят 550 миллиардов рублей
Сегодня, 15:02
Федерация
Владимир Путин о тарифах за вывоз мусора: Людям нужно объяснять, за что они платят
Сегодня, 13:05
Федерация
Без оружия, вейпов и табака. Instagram вводит новые правила
Сегодня, 12:41
Федерация
Трампу готовят импичмент. Палата представителей США утвердила 2 обвинения против президента
Теги
Владимир Путин
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика