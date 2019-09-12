Экс-полицейского из Чебаркуля, обвиняемого в сексуальных домогательствах, оставили под стражей

Чебаркульский экс-полицейский Риф Биктимиров, которого обвиняют в сексуальных домогательствах до подчиненных, и его адвокат не смогли изменить меру пресечения. Он останется под стражей до 22 октября.

Сегодня, 12 сентября, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства, оставил без изменения постановление Чебаркульского городского суда Челябинской области от 23 августа 2019 года в отношении Рифа Биктимирова, которым ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 октября 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Адвокат обвиняемого настаивал на отмене постановления и освобождении его подзащитного из-под стражи.

Как сообщало ранее агентство, в отношении сотрудника полиции Рифа Биктимирова возбуждено уголовное дело по статье «Понуждение к действиям сексуального характера». В интересах следствия подробности расследования не разглашали.

По информации из собственных источников, приближенных к ситуации, Риф Биктимиров домогался до сотрудниц и уже есть данные о подтвержденных фактах интимных отношений руководителя с подчиненными. Из органов внутренних дел Биктимиров уволен.

Полицейские Челябинской области не первый раз оказываются в эпицентре интимных скандалов. В ноябре прошлого года экс-сотрудница ППС Челябинска Любовь Герасимова заявила, что подверглась домогательствам со стороны старшего по званию. Подразделением собственной безопасности совместно с инспекцией по личному составу регионального ГУ МВД была проведена проверка. Опрошены бывшие коллеги женщины, ее руководители. Факты, изложенные Любовью Герасимовой, не подтвердились.