Владимир Путин объяснил, почему он пока не поставил прививку от ковида

Президент России Владимир Путин пока не поставил себе прививку от коронавирусной инфекции COVID-19, так как еще не готова вакцина для его возрастной категории. Но глава государства обещал вакцинироваться при первой возможности.

Об этом Владимир Путин рассказал на итоговой пресс-конференции, которая проходит 17 декабря.

«Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определённой возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались», - рассказал Владимир Путин, которому в этом году исполнилось 68 лет.

Президент подчеркнул, что он законопослушный гражданин и прислушивается к рекомендациям специалистов (пока прививку не ставят гражданам старше 60 лет). В настоящий момент идут клинические исследования вакцины на добровольцах старшего возраста.

Поэтому Владимир Путин пока прививку не поставил. «Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным», - сказал глава государства.

Владимир Путин также напомнил, что специалисты рекомендуют не ставить в одно время прививки от коронавируса и гриппа. Между ними должен быть разрыв не менее двух недель.«Необходимо – то, что я слышу от специалистов, – иметь некоторый «разбег» между различными прививками. Скажем, от гриппа и от коронавируса. Некоторые специалисты говорят о том, что это должна быть разница в две недели, некоторые говорят, что это должна быть разница как минимум в четыре недели, что касается коронавируса», - сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что считает необходимой всеобщую вакцинацию от коронавируса. «По поводу необходимости массовой, всеобщей вакцинации - я считаю, что это нужно делать. То же самое говорят не только наши отечественные вирусологи, но и их коллеги практически во всем мире, - сказал Владимир Путин. - Один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией, это массовая вакцинация. Именно она должна создать такой общенациональный, популяционный иммунитет».

Глава государства уверен, что отечественная вакцина от коронавируса эффективна и безопасна. «И повторяю ещё раз: наша вакцина – эффективная и безопасная. Поэтому не вижу никаких причин не вакцинироваться», - заявил президент.