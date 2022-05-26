Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 10% с первого июня

Президент России Владимир Путин объявил в среду, 25 мая, об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 10% с первого июня.

«Мы с Правительством долго на этот счет дискутировали, и внутри Правительства шли споры и вырабатывалось решение, сегодня хочу объявить об этом – предлагаю с первого июня этого года на десять процентов увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего закона, с учетом законодательства», - заявил глава государства на заседании президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан.

Президент напомнил, с первого января 2022 года страховые пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы на 8,6%.

«Таким образом, прирост размера их пенсий к уровню прошлого года составит 19,5 процента», - констатировал Владимир Путин и подчеркнул, что размер индексации выше уровня инфляции. «Рост инфляции, как я уже сказал, по оценкам экспертов, замедлился (сейчас он у нас 0,175) и по итогам 2022 года – во всяком случае, мы исходим из этого – не превысит 15»», - отметил президент.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что решение по индексации пенсий на 10% позволит увеличить пенсионное обеспечение для 35 миллионов неработающих пенсионеров.

Средняя прибавка к пенсии составит около 1,9 тысячи рублей, а средний размер пенсии после индексации будет равен 19 тысяч 360 рублей.

Напомним, что с первого января 2022 года пенсии неработающих пенсионеров были увеличены на 5,9%, а с первого февраля, в соответствии с изменениями федерального законодательства, дополнительно проиндексированы до 8,6% (выше уровня инфляции за 2021 год, которая по данным Росстата составила 8,4%).

В результате повышения страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров увеличилась в среднем на 1,3 тысячи рублей в месяц, ее средний размер составил 18 тысяч 143 рубля.