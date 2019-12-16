Владимир Путин узаконил вхождение Челябинской области в эксперимент по самозанятым
Фото: 
Валерий Иванов
Федерация
Сегодня, 09:24
Автор: 
Любовь Юрина

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении списка регионов, где проводится эксперимент по специальному налоговому режиму для самозанятых.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, с 1 января 2019 года в четырех регионах проводится эксперимент по введению налога на профессиональный доход самозанятых. Эксперимент признан удачным и с 2020 года будет распространен еще на 19 субъектов в том числе Челябинская область.

Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, могут установить приложение "Мой налог" и платить через него налог в размере 4% с доходов при работе с физическими лицами, 6% - при работе с юридическими лицами.

Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц отчисляют четыре процента с доходов при работе с физическими лицами и шесть процентов — при работе с компаниями.

Вместе с тем, в регионе уже несколько лет действует патентная система, которая включает облегченную схему налогообложения, в том числе и для этой категории южноуральцев.

Автор: 
Любовь Юрина
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