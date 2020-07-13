Вместо садика - няня: в Госдуме придумали новую меру поддержки многодетных

В России нашли вариант решения проблем нехватки мест в детских садах. Предлагается многодетным семьям, в которых есть два и более ребенка в возрасте до 3 лет, бесплатно предоставлять услуги няни. Соответствующая инициатива была направлена в Минпросвещения депутатом Государственной думы РФ Иваном Сухаревым.

Парламентарий считает, что несмотря на предоставленные многодетным семьям меры поддержки от государства, в системе дошкольного образования родители все еще нуждаются в новых механизмах помощи.

В частности, когда в семье уже есть один ребенок и ожидается появление двух близнецов, то при полной занятости отца на мать возлагается колоссальная нагрузка. В этой ситуации семьям, воспитывающим более 1 ребенка в возрасте до 3 лет могут помочь предоставленные государством на безвозмездной основе специалиста по уходу за детьми, пишет RT.