06.06.2022
Власти Челябинска объяснили, как выбирали земельный участок под новый пункт полиции
06.06.2022
Молодые металлурги ЧЦЗ помогли исполнить детские мечты
06.06.2022
За неделю ковид оборвал жизни 21 южноуральца
06.06.2022
Детские песочницы Челябинска наполняют «строительной смесью» вместо песка
06.06.2022
Челябинский аэропорт восстановил работу после эвакуации пассажиров
06.06.2022
В Челябинской области еще одного выпускника удалили с ЕГЭ без права пересдачи в этом году
Володин: Россия перестает исполнять решения ЕСПЧ
25.05.2022
Госдума отменила возрастной предел для контрактников
25.05.2022
Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете «суррогатной торговли детьми»
17.05.2022
Вячеслав Володин: Госдума запретит обмен нацистских преступников
04.03.2022
В России вводят уголовную ответственность за фэйки о действиях российских военных
В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома
05.06.2022
Защитники челябинского леса подали уведомление на проведение митинга
04.06.2022
Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде
03.06.2022
КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области
03.06.2022
«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга
02.06.2022