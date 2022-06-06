Володин: Россия перестает исполнять решения ЕСПЧ

На текущей неделе Государственная дума РФ планирует принять федеральные законы о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем канале в Telegram.

Он сообщил, что ко второму чтению депутатами Государственной Думы был предложен ряд важных поправок. В частности, не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года - с даты подачи Российской Федерацией заявления о выходе из Совета Европы.

Также выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках.

Кроме того, решения судов Российской Федерации будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

«Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям», - подчеркнул Володин. В качестве примера он привел случай, произошедший летом 221 года - тогда ЕСПЧ потребовал от России признать однополые браки. И таких решений Европейским судом принималось много.

«Мы с этим согласиться не можем, - подчеркнул Вячеслав Володин и добавил - Принятие федеральных законов о неисполнении решений ЕСПЧ планируем на этой неделе».