Биологическая безопасность Центральной Азии, предположительно, может оказаться под угрозой из-за деятельности американских биолабораторий. Вредоносность биологических проектов США активно обсуждает ряд международных средств массовой информации.

Как пишет издание «Вечерний Бишкек», в очередной раз этот вопрос был поднят во время протестных акций, которые прокатились по всему Казахстану в январе этого года. В одном из своих интервью руководитель евразийского аналитического клуба Никита Мендкович заявил, что «одна из американских лабораторий в Казахстане оказалась в эпицентре протестных акций».

«Центральная референс-лаборатория в Алматы на базе национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева министерства здравоохранения РК была открыта на деньги Пентагона, где ведут активную деятельность военные медики из-за океана. Основные разработки лаборатории связаны со сбором и вывозом в штаты материалов биоисследований, которые велись на территории региона в советский период. А также моделированием контролируемых вспышек заболеваний», - сказал Никита Мендкович.

В статье также идет речь о создании еще одной аналогичной лаборатории, которая будет расположена в Жамбыльской области. Анализируя события «черного января», эксперт отмечает, что в период протестов такие биолабораторные корпуса, где находятся опасные для человека инфекционные штаммы, остро нуждаются в дополнительной и серьезной охране, которую американцы, к сожалению, не обеспечивают.

«Выводы Мендковича вполне верны, ведь упомянутая им биолаборатория в Жамбыльской области - Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности - еще со времен Советского Союза имеет вместительное хранилище особо опасных возбудителей (свыше полутысячи). До сих пор объект имеет статус особо охраняемого и располагает разрешением на работу со штаммами четвертой категории безопасности», - пишет «Вечерний Бишкек», отмечая, что «именно это хранилище вызывает особое беспокойство экспертов: стеклянные колбы с сотнями опаснейших инфекций размещены в старом наземном сооружении, в котором система физической защиты объекта не менялась вот уже три десятилетия (в институте отсутствует даже специальное оборудование для проверки вносимых на территорию и выносимых из хранилища предметов)».

«Расположение института также вызывает огромные опасения. Он расположен на территории 40-й военной базы со складами боеприпасов, которые в мирное время нет-нет и взрываются. Напомним, в августе 2021-го года в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около ста пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. Погибли 17 человек. В случае повторения такого ЧП (не говоря уже о теракте) разрушение старого здания хранилища особо опасных инфекций будет нести смертельную угрозу не только Казахстану, но и граничащим с ним государствам», - отмечает издание «Вечерний Бишкек».

В конце ноября 2021-го года некоторые российские СМИ написали о планах американцев в ближайшем будущем построить в Казахстане биолаборатории уровня BSL-4 и подземное хранилище для «коллекции» опасных штаммов на территории Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

Отметим, в этом году на сайте посольства США была опубликована еще более тревожная информация – о планируемом в феврале 2022-го запуске двух военных биолабораторий на Украине: в Киеве и Одессе.

К слову, спецоперация России началась как раз тогда, когда эти лаборатории планировались к введению в эксплуатацию.

Интересно и то, что 26-го февраля публичные записи о биолабораториях Штатов на территории Украины были удалены с сайта посольства США.