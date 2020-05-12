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ВТБ совместно с Еврейским музеем и центром толерантности открывает онлайн-платформу к 75-летию со Дня Победы

Федерация
Сегодня, 12:10

Еврейский музей и центр толерантности вместе с банком ВТБ приглашают посетить в онлайн-формате выставку «Неизвестный Берлин. Май 1945 года».

Это центральный проект серии мероприятий, приуроченных к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции представлено более 80 ранее не публиковавшихся работ фронтовых фотографов — Ильи Аронса и Валерия Гинзбурга. Генеральным спонсором серии онлайн-мероприятий выступает банк ВТБ.

Илья Аронс в числе преподавателей и студентов ВГИКа ушел добровольцем в Народное ополчение Москвы, участвовал в боях, был награжден орденом Красного знамени, дошел до Берлина. На его снимках — маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, кинооператор Роман Кармен и поэт Константин Симонов, встреча на Эльбе и репортажные фотографии улиц Берлина весной 1945 года. Оператор Валерий Гинзбург также ушел добровольцем на фронт, был ранен и вернулся в Москву. В 1945-м году Гинзбург был направлен от ВГИКа в Берлин разбирать материалы берлинской киностудии — именно тогда он сделал невероятные по художественной силе снимки разрушенного Берлина.

«Несмотря на непростые условия, вызванные пандемией коронавируса, банк ВТБ продолжает поддерживать социально-значимые проекты в рамках программы “Культурная страна”. С помощью современных технологий мы сможем в день 75-летия со Дня Победы собраться на одной площадке — виртуальной. “Неизвестный Берлин. Май 1945 года” — один из проектов, который в современных реалиях будет реализован в формате онлайн. Эта выставка — своеобразный диалог фотографов, которые видели один и тот же город в одно и то же время, но с разных ракурсов. Прежде всего, это проект о памяти и о подвиге тех, кто сражался за то, чтобы этот день настал», — рассказала старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева.

«Безопасность посетителей музея всегда в приоритете для нас. Принимая во внимание текущую ситуацию, мы вместе с нашим партнером — банком ВТБ — приняли решение перенести выставку и все приуроченные к ней активности в формат онлайн. Специально к выставке был создан информационный портал, на сайте и в социальных сетях музея будут размещены кураторские видео-экскурсии по ней, запланирована обширная образовательная программа. Как только ситуация изменится, музей откроет постоянную экспозицию и выставку “Неизвестный Берлин. Май 1945 года” для посетителей. Выставка смонтирована и будет ждать посетителей столько, сколько потребуется. День Победы — это святой праздник для нашей страны, и еврейская община относится к нему с особым трепетом, ведь благодаря Победе был спасен еврейский народ от полного уничтожения. Поэтому наш долг, несмотря ни на какие обстоятельства, на достойном уровне отметить эту важнейшую дату», — отметил директор и основатель Еврейского музея и центра толерантности, президент ФЕОР, раввин Александр Борода.

Посмотреть вставку можно на сайте.

 

 

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