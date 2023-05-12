Южноуральцы смогут 12 мая присоединиться к «космической» прогулке

Сегодня, 12 мая 2023 года, участники 69-й экспедиции на Международную космическую станцию - Сергей Прокопьев (командир) и Дмитрий Петелин (выпускник ЮУрГУ, Челябинск) - совершат выход в открытый космос по российской программе (ВКД-58), сообщает Роскосмос.

Космонавтам предстоит провести раскрытие и интеграцию дополнительного радиационного теплообменника на многоцелевом лабораторном модуле «Наука».

Южноуральцы могут присоединиться к вечерней «космической прогулке», которая начнется в 18 часов 45 минут по московскому времени (в 20 часов 45 минут – по местному). Открытие выходного люка модуля «Поиск» - в 18 часов 55 минут.

Для Сергея Прокопьева, который будет облачен в скафандр «Орлан-МКС» № 5 с красными полосками, он станет шестым в космической карьере, для Дмитрия Петелина в скафандре «Орлан-МКС» № 4 с синими полосками - четвертым.

Плановая продолжительность выхода составляет шесть часов 18 минут.