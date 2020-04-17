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За сутки в России подтверждено 4070 случаев коронавируса, в УрФО- 67

Федерация
Вчера, 19:47
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 4 тысячи 70 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 81 регионе, что на 622 случая больше, чем сутки назад.

Ранее число заболевших прирастало на 60, 614, 216, 372 и 519 случаев, перед этим было снижение на 119 случаев, пятеро суток отмечался рост на 327, 284, 21, 200 и 296 случаев, до этого трое суток число случаев сокращалось – на 76, на 19 и на 175 соответственно, им предшествовал прирост в 1,75 раза.

В Москве подтверждено 1 тысяча 959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 589 случаев больше, чем в предыдущие сутки.

В Уральском федеральном округе новые заболевшие зарегистрированы в Тюменской области (плюс 34), в Ханты-Мансийском-автономном округе (плюс 18), в Ямало-Ненецком автономном округе (плюс 6), в Свердловской области (плюс 4), в Челябинской области (плюс 4), в Курганской области (плюс 1). Общий прирост – 67 случаев, сутки назад прирост был 100 случаев, двое суток назад - 62 случая. В УрФО зарегистрировано три случая смерти от коронавируса – в Тюменской области (два) и в ЯНАО (один).

По состоянию на утро 17 апреля в мире подтверждено 2 миллиона 182 тысячи 424 случая заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 4,8%, до этого был прирост 4,3% и 3,8%, в течение двух дней 4%, в течение пяти дней варьировался от 5,5% до 6,5%, а двумя днями ранее - 8,8% и 8,4%). Из них 2 миллиона 98 тысяч 600 случаев (плюс 5%) зарегистрировано в 181 стране мира, в Китае - 83 тысячи 824 случаев (прирост 0,03%).

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 2 тысяча 590 человека (плюс 286 за сутки), в Москве – 1517 человек (плюс 123 человека). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

В УрФО официально подтверждено 566 случаев: в Тюменской области – 146, в Ханты-Мансийском автономном округе – 128, в Свердловской области – 115 человек, в Ямало-Ненецком автономном округе – 101, в Челябинской области - 64 случая, в Курганской области – 12.

Коронавирус унес жизни 273 человека (за сутки умер 41), в том числе в Москве – 127 (за прошлые сутки 14 человек), Московской области – 40 (плюс 7), в Республике Дагестан - девять, в Республике Башкортостан – восемь, в Санкт-Петербурге – 7 (плюс 2), в Чеченской Республике и Владимирской области – пятеро, Нижегородской и Псковской областях – четверо, в Республике Коми, в Удмуртской Республике, Республике Калмыкия, Астраханской области, Краснодарском крае, Хабаровском крае и Пермском крае - трое, в Пензенской, Костромской, Оренбургской, Белгородской, Тюменской, Воронежской, Смоленской, Новосибирской, Ульяновской, Курской, Кировской и Иркутской областях, Республике Северная Осетия, Республике Бурятия, Республике Ингушетия, , Республике Адыгея, Приморском крае и Ставропольском крае – по два случая, Калининградской, Мурманской, Калужской, Брянской, Воронежской областях, Республике Марий Эл, Республике Мордовия, Республике Чувашия, Ямало-Ненецком автономном округе – по одному.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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