Заявление на прием в колледж можно подать на Госуслугах

Жители Челябинской области могут, не выходя из дома, подать заявление на прием в колледж. Сервис по приему заявлений начал работать на Госуслугах. Документы можно подать в неограниченное число образовательных организаций, специальности и профессии можно выбрать любые, но только на очную форму обучения.

Как сообщает Минцифры, к сервису подключились уже 1180 колледжей в 36 регионах. Подать документы можно будет до 15 августа. Если останутся свободные места, прием документов будет продлен до 25 ноября.

Подать заявление смогут только те, у кого есть подтвержденная учетная запись на Госуслугах.

Заполняя заявление, нужно:

- указать уровень образования (9 или 11 классов).

- выбрать образовательную организацию.

- указать, требуются ли особые условия.

- указать индивидуальные достижения (победы в олимпиадах, конкурсах или спортивных соревнованиях).

- проверить персональные данные, которые подтягиваются из личного кабинета на Госуслугах (ФИО, СНИЛС, паспортные данные и т.д.).

- проверить данные об образовании и приложить скан-копию документа об образовании.

- при необходимости загрузить дополнительные документы.

- указать контакты родителей, на тот случай, если приемная комиссия не сможет связаться с абитуриентом.

На этапе выбора образовательной организации в форме появится информация об условиях для поступления. Например, будет ясно, нужна ли для поступления в выбранный колледж медицинская справка, предоставляется ли общежитие, есть ли вступительные экзамены. Можно будет выбрать очную или заочную форму обучения на бюджетной или платной основе.

«Сервис по приему заявлений в колледж на Госуслугах учитывает все интересы абитуриентов и максимально упрощает процедуру подачи документов. Абитуриенту останется только пройти вступительные испытания, если это необходимо, и до 15 августа принести оригиналы документов об образовании туда, где он решит учиться», – комментирует замглавы Минцифры России Олег Качанов.

После подачи заявления в личный кабинет будет приходить информация обо всех этапах его рассмотрения, дате проведения дополнительных вступительных испытаний и их результатах. Конкурсные списки по каждой из выбранных специальностей можно будет отслеживать на странице промежуточных результатов.