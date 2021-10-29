Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?

Президент России Владимир Путин поручил регионам нарастить темпы вакцинации населения против коронавирусной инфекции COVID-19, обратив особое внимание на лиц в возрасте старше 60 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. При этом глава государства подчеркивал, что навязывать прививки и заставлять не нужно, надо уметь рассказать так, чтобы человек поверил в необходимость прививки.

«Мне кажется, не навязывать нужно, а нужно убеждать. Убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь <>. Есть только два варианта развития событий почти для каждого человека: или переболеть, или вакцинироваться. И между струйками дождя проскользнуть не удастся», - подчеркивал глава государства.

Председатель правительства Михаил Мишустин рекомендовал губернаторам внимательно следить, чтобы тестирование и вакцинация продолжались и в предстоящие нерабочие дни. «При этом регионы могут вводить дополнительные меры в зависимости от ситуации на их территории, а также увеличить количество нерабочих дней», - подчеркнул премьер.

Напомним, с 11 октября в Челябинской области ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для отдельных категорий работников. С 30 октября по седьмое ноября губернатор Алексей Текслер своим распоряжением установил в регионе период нерабочих дней.

В последние дни в области кратно увеличились темпы вакцинации. Первый компонентов уже привито более одного миллиона человек (с учетом ЗАТО, которые обслуживает ФМБА).

Для формирования коллективного иммунитета к ковиду в Челябинской области изначально планировалось привить 60% населения или один миллион 618 тысяч 595 жителей. По мнению эпидемиологов, для контроля пандемии коронавируса необходимо привить минимум 80% всего населения (в том числе учитываются переболевшие и ревакцинированные жители), а в идеале – 95%.

- Ирина Альфредовна, уже больше двух недель в области идёт обязательная вакцинация . Она вызвала отторжение в коллективах или люди понимают, что без этого никак?

- В каждом коллективе есть тот, кто сопротивляется до последнего, но потом идёт и вакцинируется. Обсуждений было много. Сколько было сторонников, столько и противников.

Я где-то прочитала комментарий педагога, которая заявила, что уволится, если ее заставят поставить прививку. Прочитав этот комментарий, я поняла, что, наверно, большое благо для детей, если такой педагог уволится, потому что нельзя нести такую негативную энергетику к детям. Но это скорее совсем-совсем исключение, чем правило. И это мы видим по темпам вакцинации.

- И насколько они впечатляют?

- Сейчас мы за сутки прививаем более 17 тысяч жителей (двумя неделями ранее - порядка двух тысяч). Мы фактически перешли тот максимум, который у нас был в июле. Дальнейшему росту, надеюсь, будет способствовать и принятые решения – нерабочие дни (разобщение рабочих и учебных коллективов), система QR-кодов.

- Не раз уже звучало, что для тех, кто не поставил прививку, жизнь будет намного сложнее. В ответ антипрививочники говорят, это моё право и это не моя обязанность, не нарушайте мои права. На каком основании вы мою жизнь будете делать хуже?

- Мы не нарушаем их права. Я считаю, что эти люди нарушают мои права, права моих детей, права всех привитых и права тех граждан, которые, например, по медицинским показаниям не могут прививаться. Те, кто просто не хочет прививаться, несут угрозу заражения, может быть и гибели многих людей, особенно пожилых.

Читая мнения антипрививочников, понимаешь, что это больше похоже на секту. Это некая трансляция каких-то надуманных сентенций, от чипов до репродуктивного здоровья, ничем не подтвержденная, как мантра повторяемая из уст в уста, что скорее всего свидетельствует просто о невысоком образовательном уровне и о низкой социальной ответственности.

У нас есть закон о санэпидблагополучии, где одна статья говорит о том, что за отказ от профилактических прививок наступаетопределённая ответственность . На мой взгляд, когда речь идёт о жизни большинства, то, вводя обязательную вакцинацию, мы ничьи права не нарушаем, а защищаем права.

Если они выбрали себе этот путь (без прививки), то тогда пусть сидят дома и смотрят спектакли и концерты по телевизору. Их этого права никто не лишает. Соответственно продуктовые магазины остаются для них открытыми, а всё остальное – нет. Но это их выбор.

- Как отреагировали работодатели на введение обязательной вакцинации. Они будут применять какие-то санкции к непривитым сотрудникам?

- Сотрудники предприятия группы «Росатом» привиты на 80 с лишним процентов. Цинковый завод, ЧТПЗ и ЧКПЗ - более 70% вакцинированы.

Вместе с тем, у нас есть предприятия, где достаточно низкий процент вакцинации. Например, «Мечел», «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК), «УралАЗ», здесь привито всего 20%.

Эти проценты говорят и о самом руководителе. Если ты можешь убедить, в том числе и на своем примере, если за тобой люди идут - у тебя будет 80% и выше.

Я, например, была потрясена письмом гендиректора АО «Конар» (Валерий Бондаренко привился сам, вакцинировал свою семью в «знак уважения к коллективу». Он заявил в обращении к сотрудникам, что знает поименно каждого непривитого и сделает о нем соответствующие выводы – прим. ред.). Настолько проникновенно и по сути написано обращение, что на самом деле восхищает. И у нас много таких предприятий.

Но если руководители сами скептически относятся к вакцинации, люди это считывают на уровне подсознания. Когда ты сам не горишь, не зажжешь другого.

Даже сужу по себе. Я бываю в разных ситуациях и общаюсь со многими людьми. У меня не было еще ни одного случая, чтобы я не убедила человека на вакцинацию – в магазине, спортзале, все с кем я пообщалась, пошли на следующий день и провакцинировались. От того насколько мы убедительны зависит очень многое.

- Ирина Альфредовна, у каждого работодателя есть право отстранять от работы непривитого без сохранения заработной платы. Если работодатель воспользуется этим правом, поток негатива и жалоб только увеличится.

- Я думаю, до таких историй не дойдёт. И введенная в регионе система QR-кодов и методы мотивации со стороны работодателя, думаю, будут побуждать к вакцинации.

Почему не дойдет до повсеместного отстранения? Потому что у нас дефицит рабочих профессий и после отстранения востребованного специалиста очень сложно будет сразу найти ему замену.

Но в то же время я не понимаю работодателей, которые жалуются, что у них много работников болеет и ничего не предпринимают. Один их них звонил и говорил, что практически 40% заболели сразу, завод практически стоит, почему так долго держат на больничном и пусть выписывают поскорее.

Я спрашиваю, сколько у него работников привито. Он отвечает – 15 процентов. Ну тогда чего ждём.

Некоторые почему-то не считают экономические потери от болезни. А она протекает по-разному, кто-то 3-4 недели находится на больничном, а кто-то и полтора месяца, а потом повышенная утомляемость, снижение когнитивных способностей и работоспособности в целом. Это все сказывается на результатах труда.

Надо просто оценить сопоставимость экономических потерь – либо хорошая премия и иные «плюшки» сотрудникам за то, что вакцинировались, либо простой завода, потому что часть коллектива не вакцинировалось и заболело.

- Ирина Альфредовна, ещё много идёт разговоров о том, что в некоторых организациях есть много привитых, но при этом и много болеют. Может вакцины не помогают и зачем тогда прививаться, если все-равно заболеешь?

- Вакцинированные тоже заражаются, поскольку вирус очень агрессивен и очень заразен. Но у нас сейчас из более одного миллиона привитых заболело чуть более 24 тысяч или 2,6%.

Надо понимать, что часть людей заболело между прививками (и вакцина тут не была причиной), часть в течение семи дней после полной вакцинации. И доля таких очень велика.

Некоторые укололись и пошли, считая себя абсолютно защищенными. Но у всех разный уровень иммунитета, у всех по-разному начинают вырабатываться антитела. Так у моего коллеги антитела появились через две недели после прививки, а у меня – через четыре. Это специфика каждого организма.

К тому же осенью ослабевает иммунитет, плюс с началом отопления уровень влажности в помещениях резко снижается. А вирусы в сухом климате живут очень активно. При влажности 40-45 градусов распространение вирусов снижается на 78%, а у нас, к сожалению, такой влажности в помещениях нет практически нигде. Поэтому сохнет слизистая - тот барьер, который должен препятствовать проникновению вируса. А когда слизистая не в боевой готовности, то заражение происходит чаще. К тому же осенью люди чаще болеют ОРВИ.

- Есть доказательства, что заболевшие с прививкой легче справляются с вирусом?

- Да. Из общего числа заболевших (это более 108 тысяч) – 95 процентов не были вакцинированы.

Из привитых, кто всё-таки заболел, 34% - бессимптомные, 46% - с ОРВИ. У 15% регистрируется ковидная пневмония (КТ первой степени), но чаще всего она лечится амбулаторно и как обычная пневмония, потому что она не нарастает. Госпитализируют только 5%. И никто из них не попадает в реанимацию. Эпидемиологи говорят, что у заболевших ковидом, которые были ранее привиты, вероятность попадания в больницу снижается в восемь раз.

А непривитая молодежь сегодня, поступая в больницу с 20 процентами поражения легких к вечеру выдает 88% и заезжает в реанимацию. Это при том, что человек уже получает лечение и кислородную поддержку.

Вот такое сейчас течение заболевания - оно молниеносно, оно имеет маленький инкубационный период. А молодые еще и поздно обращаются, им кажется, что они сильны и бодры и просто немного подпростыли.

- Многие не прививаются сами и не прививают своих пожилых родственников, ссылаясь на имеющиеся у них хронические заболевания и боязнь навредить себе и родным. Как здесь?

- Количество противопоказаний осталось минимально. Для остальных прививка разрешена.

Давайте разумно оценим риски. Вы не прививаете своих пожилых родственников, ссылаясь на то, что у них был инфаркт, инсульт, есть диабет и много хронических заболеваний.

При этом вам не страшно, что они заболеют ковидом, но вам страшно поставить себе и им прививку. Поймите, уровень рисков при болезни намного выше. Это однозначно будет госпитализация, однозначно тяжелейшая пневмония, однозначно как минимум полугодовая реабилитация и высокая вероятность летального исхода.

И при этом вы забываете, что вероятность заражения человека в пожилом возрасте при сниженном иммунитете и букете хронических заболеваний в разы больше, чем у молодых. А к ним ходят в гости дети, внуки и могут передать вирус.

И еще сухие цифры статистики: на госпитальных базах 87% умерших - это люди старше 60 лет. Это надо понимать. И наша ответственность – привить своих родителей и продлить им жизнь.

- Слышу вопрос антипрививочников: а сама-то Гехт своих родных привила или только всех уговаривает?

- Все мои родные уже привиты – и дочь, и сын, и сноха, и сестра, и зять. Родители, которых я не успела привить в прошлом году (не было одобренной вакцины для лиц старшего возраста), к сожалению, переболели коронавирусом и очень тяжело переболели. И после болезни у них не было даже никаких сомнений в том, что надо ставить прививки. При том, что у них достаточно хронических заболеваний, в том числе и диабет, ревматоидный артрит и кардиостимулятор установлен. Они считали дни, когда пройдет шесть месяцев после болезни, и побежали вакцинироваться. И слава Богу. И мы продолжаем их беречь. В общем, все родственники у меня привиты, от мала, до велика.

- А от гриппа прививку ставили?

- И от гриппа тоже. И это правильно. Мы уже говорили о том, что наложение этих инфекций может осложнить течение болезни.

Если мы в прошлом году не фиксировали грипп, то в этом эпидемиологи предупреждали, что он будет. Мы уже зарегистрировали на территории региона несколько случаев гриппа.

Поэтому вакцинация от гриппа желательна и обязательна. А если говорить о людях старшего поколения, еще и нужна прививка от пневмококковой инфекции. Это тоже очень важно. И кстати, на днях минздрав РФ разрешил ставить прививки от гриппа и ковида одновременно (раньше с интервалом в один месяц), но только в разные руки.

- Сколько в области уже привито от гриппа?

- В прошлом году мы привили 60% населения. Аналогичная задача и в этом году стоит. Хорошо идет вакцинация детей. И взрослые достаточно активно прививаются. И что интересно, у нас работали прививочные пункты на избирательных участках (в дни выборов) и там большинство ставили прививки от гриппа, меньшее число – от коронавируса.

Грипп уже не пугает. Хотя я помню тот момент, когда прививка от гриппа еще не была включена в национальный календарь, приходилось где-то применять административные меры (особенно в педагогических коллективах) и настаивать на вакцинации от гриппа. Но сегодня это уже вопрос привычки и каждый год люди ставят эту прививку.

Я думаю, что с ковидом та же история будет. И в ближайшие несколько лет нам придется прививаться от этой инфекции, чтобы избежать тяжелых последствий.

Один молодой коллега долго сопротивлялся, потом поставил прививку. День ему было нехорошо, а потом все наладилось. И он говорит: «Хорошо, что поставил. Представляете, если бы мне было так нехорошо ни один день, а десять дней. Я понял, что лучше поставить прививку».

Поэтому каждый своим путём к осознанию необходимости вакцинации, но приходит и таких людей становится все больше.