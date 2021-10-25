Ирина Гехт: Сейчас есть возможность получить два удовольствия сразу

Министерство здравоохранения России разрешило одновременную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 и гриппа. Ранее между этими двумя прививками рекомендовали делать перерыв в один месяц.

«В пятницу минздрав РФ разрешил вакцинироваться одновременно и от ковида, и от гриппа, только в разные руки», - рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт на брифинге в понедельник, 25 октября. В Европе уже давно внедрена такая практика, в нашей стране к этому пришли только сейчас.

В период эпидемии коронавирусной инфекции врачи рекомендуют жителям обязательно привиться от гриппа, чтобы не допустить сочетанных инфекций. Одновременное инфицирование этими вирусами может привести к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода. Людям старшего поколения советуют еще поставить прививку от пневмококковой инфекции.

До настоящего момента врачи рекомендовали соблюдать временной интервал между прививками в один месяц (от гриппа и пневмококка можно было ставить вместе).

Сейчас Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа. Соответствующие изменения уже внесены в инструкцию по применению вакцины «Спутник V».

«Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при одновременном введении, - пояснили в минздраве. - При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо».

Жители Челябинской области активно прививаются от гриппа. Дети хорошо вакцинируются. «Практически на 99% использовали вакцину. Ждем еще 190 тысяч, - отметила Ирина Гехт и добавила. – Сейчас есть возможность получить два удовольствия сразу, не тратя на это много времени».