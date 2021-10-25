Путин поручил нарастить темпы вакцинации и предоставлять два отгула привитым

Президент России Владимир Путин поручил нарастить темпы тестирования от коронавирусной инфекции COVID-19 и обеспечить для россиян, которые сделали прививку, по два дополнительных оплачиваемых выходных дня.

Соответствующий перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства опубликован на сайте Кремля.

Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти (и сторонами социального партнерства) поручено обеспечить «… принятие и реализацию рекомендаций по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19) двух оплачиваемых выходных дней».

О выполнении поручения губернатор должны отчитаться до 15 ноября и затем предоставлять отчеты ежемесячно.

Владимир Путин призвал обеспечить «кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, с целью раннего выявления носителей <…> COVID-19», в том числе предусмотреть изоляцию в кратчайшие сроки заболевших и контактных.

Также глава государства дал поручение значительно увеличить охват тестирования на COVID-19 по всей стране, «в том числе лиц, вакцинированных ранее, а также лиц, переболевших данным заболеванием, обратив особое внимание на лиц в возрасте старше 60 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями».

О выполнении этих поручений также нужно будет доложить до 15 ноября.

Напомним, власти Челябинской области настоятельно рекомендовали всем работодателям предоставлять выходные дни тем, кто привился. В ближайшее время эти вопросы будут обсуждаться на заседании Союза промышленников и предпринимателей.

Регион также в последнюю неделю существенно наращивает темпы вакцинации. В области выделены средства на закупку экспресс-тестов, которыми прежде всего, будут тестировать лиц старшего возраста, и планируется открытие мобильных пунктов тестирования.