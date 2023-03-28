Марко Паппалардо: «От возрождения социалистических идей сегодня зависит судьба человечества»

В Европе здравомыслящие люди начинают объединяться, чтобы дать отпор безнаказанным действиям капиталистов-глобалистов. Курсу транснациональных монополий на войну, на разрушение привычных социальных связей и углубление пропасти между богатыми и бедными противопоставляются обновлённые социалистические идеи.

Данная тенденция характерна и для Италии. Здесь, в частности, действует такое объединение, как «Международная рабочая группа» партии «Комитеты поддержки сопротивления – за коммунизм» (на итальянском языке CARC). О его работе нашему изданию в эксклюзивном интервью рассказал итальянский общественный активист Марко Паппалардо.

– Марко, какие цели ставит перед собой ваше политическое движение?

– Наша партия CARC организует и мобилизует народные массы (прежде всего, рабочих) для формирования своего собственного чрезвычайного правительства, правительства Народного блока, которое будет призвано разорвать цепи ЕС и НАТО и вернуть нашу страну на путь цивилизации, прогресса и братского сотрудничества с народами мира. Речь идёт о борьбе за преобразование Италии в социалистическую страну.

– Как вы оцениваете современное состояние коммунистического движения в мире?

– В конце XIX века человечество вступило в империалистическую эру, в фазу, в которой сохранение капиталистических производственных отношений противоречит дальнейшему прогрессу цивилизации и угрожает выживанию человечества. Империалистическая эпоха есть эпоха социалистической революции, потому что накопившиеся противоречия могут быть разрешены только при социализме. Это продемонстрировали первые социалистические страны, максимальным воплощением которых был великий СССР Ленина и Сталина: по окончании Второй мировой войны, которая, по сути, была агрессией против Советского Союза, треть человечества оказалась в социалистическом лагере.

Но потом коммунистическое движение потерпело поражение. Распад СССР стал результатом поворота, произошедшего в 1956 году с приходом к руководству КПСС ревизионистов – сначала при Хрущеве, а затем при Брежневе. Ревизионисты вели партию к регрессу и к примирению с империализмом. В итоге в капиталистических странах компартии распались и раздробились, здесь демонтируются завоевания народных масс.

Мы, коммунисты, потерпели это поражение не потому, что буржуазия сильна. Мы потерпели его из-за нашей ограниченности в понимании хода вещей. Чтобы создать необходимые условия для возрождения коммунистического движения, современные коммунисты должны дать достаточно правильные ответы на следующие четыре вопроса:

1. Почему компартиям первого Коммунистического Интернационала не удалось установить социализм в империалистических странах?

2. Почему соцстраны, родившиеся во время первой волны пролетарской революции, после начального периода больших успехов пришли в упадок?

3. Почему коммунисты не смогли преградить дорогу ревизионистам ни в первых социалистических странах, ни в международном коммунистическом движении?

4. Какова природа нынешнего общего кризиса капитализма?

Только правильно ответив на эти четыре вопроса, коммунисты преодолеют недоверие к своему делу. Ответы, которые наша политическая сила дала на эти четыре вопроса, опубликованы в документе «Четыре основные темы для обсуждения в Международном коммунистическом движении». Сегодня судьба человечества зависит от возрождения международного коммунистического движения. Первая страна, которая разорвёт цепи мировой империалистической системы, подаст пример и проложит путь народным массам других стран. Наша борьба долгая и трудная, но победа неизбежна.

– Скажите, насколько интенсивно компартии взаимодействуют и сотрудничают друг с другом в Европе? И во всем мире?

– Сотрудничество между коммунистическими партиями на международном уровне в настоящее время недостаточно, но оно перестраивается. Ни одна страна сегодня не играет роли «международной красной базы», которую выполнял СССР. Сегодня перестройка международных отношений проходит через развитие коммунистических движений в соответствующих странах. Политика единого фронта между коммунистическими органами как на национальном, так и на международном уровне состоит из трёх аспектов: взаимное знание и общие действия, взаимная солидарность против репрессий и открытые дебаты. Третьему аспекту уделялось мало внимания, хотя он является решающим.

Военные действия, начатые 24 февраля 2022 года Российской Федерацией на Украине, выявили противоположные позиции в международном коммунистическом движении и вызвали в нём брожение, которое мы должны преобразовать в честные дебаты. Идёт или не идёт война между империалистическими государствами на Украине? Российская Федерация является империалистическим государством или нет? Российская Федерация этой войной стремится получить лидерские позиции в кругу империалистических стран или так РФ реагирует на агрессию НАТО? Все эти вопросы нужно открыто обсуждать.

Разногласия по поводу войны на Украине остро проявились на XXII Международной встрече, состоявшейся на Кубе 27-29 октября 2022 года в рамках Solidnet, всемирной сети коммунистических партий. Лидерами дискуссии были Компартия Греции с одной стороны и Компартия Российской Федерации – с другой. На наш взгляд, это здоровая дискуссия. Поэтому мы пытаемся продвигать такую дискуссию и в нашей стране, публикуя речи, переведённые на итальянский язык. Мы считаем особенно важным, чтобы итальянские коммунисты знали позицию компартий стран бывшего СССР. Мы пользуемся возможностью этого интервью, чтобы попросить читателя помочь нам связаться с коммунистическими организациями в России.

Откровенная дискуссия в коммунистическом движении нашей страны и в мире является частью пути, по которому компартии придут к более глубокому пониманию условий классовой борьбы в империалистическую эпоху.

– Первого апреля вы проводите международный коммунистический конгресс. Каковы его цели?

– В трёх документах нашего II съезда изложен путь, по которому мы идём в Италии к установлению социализма, а также предложены наши ответы на вопросы, касающиеся всего коммунистического движения: 1) как перейти от протестов к социалистическому правительству; 2) происхождение и характер продолжающейся войны на Украине; 3) причины раздробленности коммунистического движения и пути укрепления компартий. Линия, которой мы придерживаемся для продвижения вперёд социалистической идеи в нашей стране, состоит в том, чтобы укреплять и координировать рабочие и народные организации (например, такие, какими были Советы в СССР). В ситуации, которая сложилась сегодня в охваченной хаосом Франции, видно, как народные организации могут стать новыми органами власти.

Чтобы достичь социализма в Италии сегодня, необходимо, чтобы народные организации создали своё собственное чрезвычайное правительство, правительство Народного блока. Оно сможет осуществить меры по разрыву с сообществом империалистических стран, порвать с НАТО и ЕС и установить отношения дружбы и сотрудничества со всеми странами мира. После создания правительства Народного блока народные органы мобилизуются для осуществления чрезвычайных мер. При этом они научатся самостоятельно управлять страной и смогут успешно противостоять гражданской войне, если преступные элементы буржуазии и духовенства осмелятся ее развязать. Мы, коммунисты, готовимся к такой перспективе и будем на переднем крае этой борьбы с национальными и международными врагами. Так мы подготовим почву для масштабного возрождения коммунистического движения в Италии вплоть до установления социализма.

Италия — слабое звено в империалистической цепи. Создание в нашей стране чрезвычайного правительства будет иметь последствия на международном уровне. Установление социализма в империалистической стране, такой как Италия, является основным вкладом, который итальянские коммунисты могут внести, чтобы разорвать спираль войн, эпидемий и нищеты, в которую буржуазия втягивает народные массы всего мира.

– Насколько разнообразно будут представлены европейские страны на этом конгрессе?

– Наша партия прекратила международную работу лет десять тому назад, потому что мы должны были сосредоточить все свои силы на политической работе внутри страны. Сейчас мы возобновляем международную работу, и это интервью тому пример. Мы направили письменное приглашения десяткам компартий по всему миру, в том числе нескольким в России. Мы также направили наши приглашения в посольства социалистических стран и бывшего СССР. Пока лишь небольшое количество из них ответили нам и прислали письменное подтверждение, но надеемся, что это интервью послужит для получения других ответов. Мы особенно заинтересованы в развитии отношений с коммунистическим движением Российской Федерации и других стран бывшего СССР. Важно также противодействовать очернению России и военной пропаганде, которую ежедневно ведёт буржуазия империалистических стран.

– Включено ли в повестку конгресса обсуждение российско-украинского конфликта?

– Резолюция нашего первого Конгресса посвящена продолжающемуся конфликту на Украине. Военное вмешательство РФ – это ответ на нападение, которое США напрямую и через НАТО ведут против РФ. Нападение США на Российскую Федерацию является частью усилий, которые государства империалистической группировки прилагают для противодействия упадку своего торгового, валютного и финансового господства. С этой целью они беспринципно используют свою огромную военную силу, свою проверенную систему политической дестабилизации и долларовую денежную систему. Война, которую американские империалисты ведут сегодня на Украине против России, является частью этого хода вещей.

Китайская Народная Республика и Российская Федерация являются глобальными лидерами государств, противостоящих агрессии «международного сообщества», США, ЕС и сионистских империалистических группировок. Нынешняя война является следствием кризиса абсолютного перепроизводства капитала, продолжающегося вот уже около сорока лет. Такие войны часто принимаю форму гражданской войны. Как капитализм использует украинский народ в роли пушечного мяса в своих грабительских целях, так и в империалистических странах он отправляет миллионы людей умирать от нищеты. Именно коммунистическое движение должно вывести человечество из этой трясины. В документе нашего Конгресса мы призываем итальянские массы и все подлинно патриотические силы восстать против отправки оружия украинскому правительству, марионетке империалистов США. Любая форма борьбы с войной справедлива и легитимна, единственный критерий — наличие у нас сил для этого.

Продвижение революции в нашей стране — это величайший вклад, который мы можем внести в возрождение коммунистического движения на международном уровне, а также в защиту населения Донбасса, всей остальной России и других стран, являющихся сегодня объектом «гуманитарной агрессии», которая поддерживается правительством Италии. Хотелось бы подчеркнуть, что большинство итальянского народа против отправки оружия Украине и не поддерживает войну против России.

Завершаем это интервью выражением нашей солидарности с украинскими коммунистами и антифашистами против преследований, которым они подвергаются. Мы поддерживаем борьбу, которую они ведут на своей территории. Их борьба затрагивает народные массы во всем мире!

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