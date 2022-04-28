Михаил Накоряков: «Уралочка» будет жить долго и успешно

Выполнила ли ватерпольная «Уралочка» задачи, поставленные на сезон, едва не вернув себе титул чемпиона России, став серебряным призером, победно шествовал по турнирной сетке в еврокубках? Теряет ли команда игроков, как это было в прошлые годы и где искать мотивацию игрокам после исключения российского водного поло из международных стартов? Итоги насыщенного ватерпольного сезона подвел основатель и главный тренер южноуральской команды Михаил Накоряков.

Михаил Николаевич, в этом сезоне «Динамо-Уралочка» радует своей игрой и результатами. В чем, на ваш взгляд, главные причины успешного выступления команды?

В командных видах спорта очень многое зависит от того, какое внимание и поддержку оказывают клубу власти или коммерческие организации. У нынешней «Динамо-Уралочки» есть главное — финансовая стабильность и база, которая позволяет с перспективой смотреть в будущее. И я очень благодарен правительству региона — к команде повернулись лицом, очень ей помогают. У девочек есть все необходимое для того, чтобы показывать хорошие результаты. В последние годы мы не теряем наших игроков, как это было раньше. Спортсменки играют за Златоуст, остаются верны клубу, а тренерскому штабу благодаря этому удается сплотить крепкий и сыгранный коллектив.

В этом сезоне «Динамо-Уралочка» была очень близка к тому, чтобы прервать гегемонию «Кинефа» и вернуть себе спустя 20 лет титул чемпиона страны. И результаты регулярного турнира говорили о том, что это возможно. Для вас исход суперфинала стал большим ударом и разочарованием?

Конечно, расстроился. Немного не повезло, игра-то ведь равная с «Кинефом» была. Наверное, не хватило нашим девчатам уверенности в своих силах. А может быть, ведя в счете, слишком рано поверили в то, что могут стать чемпионками. Последние две минуты матча мы провалили.

Сейчас в Златоусте тоже есть своя прекрасная материально-техническая база. Это помогает удерживать перспективных спортсменок?

Конечно! Но, повторюсь, дело не только в наличии современного бассейна. Власти в регионе оказывают нам всестороннюю поддержку. И я искренне благодарен губернатору Алексею Текслеру, президенту нашей команды, замгубернатора Ирине Гехт. Эта поддержка придает нам сил и уверенности в завтрашнем дне.

Российское водное поло исключили в связи с известными событиями из международных турниров. И, скорее всего, надолго. Где теперь находить мотивацию нашим ватерполисткам? Ориентироваться лишь на национальный чемпионат?

Ну, провели же Кубок Евразии — хорошее начинание. Федерации водного поло России нужно подумать об организации каких-то соревнований с участием китайских команд, может быть, еще какие-то подключить. Вот в Беларуси, насколько я знаю, женское водное поло возродили. Надо искать варианты. Слышал, что Минспорт планирует провести что-то вроде спартакиады народов РСФСР. Сейчас не только водному поло, но и другим видам спорта нужно находить возможности для того, чтобы успешно развиваться и соперничать с сильными соперниками. Будь моя воля — я в нынешних условиях вообще убрал бы всех иностранных тренеров и спортсменов, чтоб было как в Союзе. У нас что, тренеров мало хороших? Свою тренерскую школу надо развивать.

Основатель женского водного поло на Южном Урале передаст бразды правления клуба своим детям?

- Я привлек к работе в клубе своих детей, тренеров-единомышленников. Передам им бразды правления. И уверен, что все будет хорошо даже тогда, когда меня не будет. «Уралочка» будет жить долго и успешно. Я в этом не сомневаюсь.