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Время новых направлений

Олег Дубровин: «Год прошел продуктивно, но всегда хочется добиться большего»
Фото: 
Мария Белова
Интервью
Сегодня, 12:58
Автор: 
Евгения Александрова

Общественная палата Челябинской области ударно поработала в уходящем году. Круглые столы, семинары, выезды в города и села, - всего ОП организовала более 220-ти мероприятий по самым актуальным для региона темам.

2019-й год стал для общественников годом новых направлений в работе. Были созданы комиссия по патриотизму и ветеранскому наставничеству, комитет по рыболовству и рыбоводству, появились яркие, социально значимые проекты.

Об итогах 2019-го года и планах на будущее мы поговорили с главным общественником региона - председателем Общественной палаты Челябинской области Олегом Дубровиным.

- Олег Владимирович, безусловно, одним из наиболее важных достижений уходящего года является решенная при непосредственном участии новой группы - по рыболовству и рыбоводству - проблема любительской рыбалки, за которую в Челябинской области до недавнего времени взимали арендную плату. Летом, когда план действий по разрешению конфликтной ситуации активно обсуждался на площадке ОП, вы заявляли, что в решении данной проблемы необходим баланс, что перекосов здесь быть не может: должны соблюдаться и права пользователей водоемов, и права добросовестных рыбаков. Удалось ли прийти к компромиссу, соблюсти интересы всех сторон в столь острой ситуации?

- Начну с того, что тема рыбалки очень актуальна и важна для нашего региона по одной простой причине - с ней так или иначе связано от 25-ти до 30-ти процентов жителей Челябинской области. Вопросы организации рыбной ловли на территории региона копились годами, если не сказать десятилетиями, они заслуживали по-настоящему большого внимания. Рыбаки добивались права рыбачить там, где рыба есть, бизнес же хотел зарабатывать. Напомню, рыбаки-любители требовали разрешить бесплатный любительский лов аборигенной рыбы на зарыбляемых водоемах, а арендаторы противились, опасаясь наплыва браконьеров. И вот в такой непростой ситуации, когда эмоции у сторон конфликта зашкаливали, нужно было найти решение. И это получилось сделать. С одной стороны, все услышали - благодаря позиции губернатора Челябинской области и прокурора региона - что требования закона незыблемы и аборигенную рыбу - ту, что водилась в южноуральских водоемах всегда, - рыбаки-любители имеют право ловить на удочку. При этом - опять же благодаря нашей совместной работе - у добросовестных рыбаков и разводчиков рыбы, которых в результате удалось объединить (сегодня рыбаки-любители оказывают содействие рыбоводам и осуществляют контроль за водоемами, очищают берега от сетей), был определен общий недруг - браконьеры.

- Комитет по рыболовству и рыбоводству отлично проявил себя - арендаторы и добросовестные рыбаки в Челябинской области наконец примирились. Но ведь в 2019-м году это не единственная хорошая новость, касающаяся рыбной ловли. Новая рабочая группа сыграла заметную роль и в решении другого важного вопроса - в Челябинской области ввели запрет на использование жаберных сетей. Как регион сумел добиться этого решения на федеральном уровне?

- Проектом постановления российского правительства Челябинскую, Курганскую и Свердловскую области приравняли к субъектам Севера, где любительский лов сетями будет узаконен с 1 января 2020-го года. Мы понимали, что разреши ловить сетями, и конфликт будет только усугубляться. В обсуждении вопроса приняли участие представители органов государственной власти, арендаторы озер и рыбаки-любители, интересы которых представил Комитет по рыболовству и рыбоводству Общественной палаты Челябинской области. Все единогласно выступили против использования жаберных сетей в любительской рыбалке, направили официальные письма. В итоге единая позиция всех сторон дала результат. Правительство РФ приняло правильное решение - Южный Урал исключили из данного перечня. Более того, с 1 января 2020-го года в регионе будет запрещена и реализация самих сетей.

- В этом году в Общественной палате Челябинской области появилась и новая комиссия - по патриотизму и ветеранскому наставничеству, созданная по инициативе региональных отделений крупнейших военно-патриотических и ветеранских организаций.

- Создание комиссии - замечательная инициатива Елены Скорняковой (является ее председателем - прим.), моего советника Игоря Белехова и председателя Совета ветеранов Челябинской области Анатолия Петровича Суркова. Это интересный и нужный проект. Работа комиссии будет очень востребована, ведь впереди 75-я годовщина Великой Отечественной войны. Патриотическое воспитание - ровно то, что, по моему мнению, может и должно объединять представителей старшего и подрастающего поколений: без прошлого нет будущего.

- Знаю, что данная комиссия активно поддерживает инициативу губернатора Алексея Текслера, в декабре поручившего подготовить все необходимые документы, о присвоении Челябинску и Магнитогорску почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести". На ваш взгляд, есть ли у них реальный шанс получить этот статус?

- Уверен, наши города достойны присвоения этого почетного звания - в годы Великой Отечественной войны здесь жили и трудились настоящие герои. Благодаря подготовке к этому важному событию мы вспомним огромное количество трудовых подвигов людей, ковавших победу в тылу. На самом деле получение статуса городов трудовой доблести - очень большой и серьезный вопрос, который не раз поднимал Анатолий Петрович Сурков, вошедший в состав нашей новой комиссии. Многие члены и эксперты палаты готовы включиться в этот процесс.

- Олег Владимирович, тема патриотического воспитания, без сомнения, очень актуальна для нашего времени. Есть ли у Общественной палаты проекты, с ней связанные?

- В настоящее время мы совместно с Сергеем Спиридоновым - руководителем Челябинской Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб (АРПОиС) - обсуждаем интересную тему. Мне очень понравилась идея присвоения аэропортам имен великих людей (челябинский получил имя выдающегося ученого Игоря Курчатова - прим.), потому что благодаря этому мы вспомнили огромное количество жителей Челябинской области и людей, которые так или иначе были связаны с нашим регионом. Очень важно, что в процесс был вовлечен весь Южный Урал. Жители охотно принимали участие в голосовании, что является, по моему мнению, отличным способом сплотить людей. Так вот, мы, вдохновленные этой темой, решили пойти чуть-чуть дальше и сейчас обсуждаем такой вот интересный вопрос: а может быть, и школам Челябинска необходимо давать имена выдающихся людей?! Возможно, это тоже будет некое обсуждение и голосование. Благодаря такому проекту ребята получат возможность познакомиться с богатой историей нашего региона. При поддержке челябинского регионального отделения общероссийской общественной организации "Офицеры России" реализуется "Звезда памяти". Сегодня мы говорим о создании звездочек (по типу тех, что в советские времена носили на груди октябрята, - прим.), куда можно будет вставить фотографию человека, чье имя получит образовательное учреждение или же, например, класс. А может, это будет не звездочка, а что-то другое... Думаю, с появлением такого проекта у ребят появится хороший стимул изучать историю. Это то, что будет вызывать у школьников неизменный интерес, объединять их.

- Какие еще проекты Общественная палата начнет или же продолжит реализовывать в следующем году?

- У нас есть замечательный проект "Час с министром", в рамках которого мы встречаемся с руководителями министерств и ведомств. Это хороший вариант взаимодействия жителей и представителей власти. Проект, безусловно, будет продолжен, как и другой, аналогичный - "Час с экспертом", запущенный в 2018-м году, где тему для встречи определяют жители региона, а специалисты той или иной отрасли в режиме реального времени отвечают на вопросы населения, собранные нами - так же, как и для министров - через социальные сети и муниципальные палаты.

Безусловно, мы продолжим осуществлять наблюдение за выборами. В 2020-м году пройдут выборы депутатов в Законодательное Собрание Челябинской области. Активизируем работу и взаимодействие с общественными советами при органах государственной власти.

Наша задача остается неизменной - оперативно реагировать на острые вопросы жителей региона, разбираться в злободневных темах и доносить до южноуральцев достоверную, объективную информацию о происходящем, о деятельности властей, о проектах и инициативах.

В связи с этим особую роль Общественная палата планирует уделять образовательным, просветительским проектам и мероприятиям.

- Олег Владимирович, а один из самых масштабных проектов ОП "День региональной палаты в муниципальном образовании Челябинской области" останется в повестке нового года?

- Думаю, этот проект мы обязательно будем развивать. Более того, у ряда партнеров, с которыми мы заключили соглашение, есть желание участвовать в наших выездных мероприятиях. Напомню, что вместе с членами и экспертами ОП в муниципалитеты выезжает федеральная антимонопольная служба, представители министерства экономического развития, МФЦ для бизнеса, уполномоченных по защите прав предпринимателей. Я думаю, что количество участников проекта будет увеличиваться, и тогда получится более эффективно решать вопросы на месте. Хотя нам и сейчас это удается - благодаря выстроенным взаимоотношениям с органами власти. По итогам поездок проводятся совместные открытые пленарные заседания Общественной палаты региона и муниципального образования, где в том числе выступают руководители органов местного самоуправления, которые комментируют наши предложения, говорят, согласны они или нет с возникшими вопросами. Очень многое решается тут же, на лету.

- Как относятся муниципалитеты к замечаниям общественников?

- На определенном этапе слова "общественный контроль" создавали некое напряжение у органов власти и предприятий, хотя на самом деле мы лишь партнеры. Закон об общественном контроле предоставляет нам право рекомендовать что-либо, а не заставлять. Я считаю, что Общественная палата - это эффективный механизм. ОП дает людям возможность встретиться на одной площадке и на равных поговорить друг с другом, а самое главное - помогает найти решение и, сопроводив его, - получить результат.

- В этом году состоялось десять таких выездов. Южноуральск, Касли, Аргаяш, Сатка, Куса, Кыштым, Карабаш, Троицк, Октябрьский и Агаповский районы. Плюс круглые столы и семинары. Когда члены и эксперты это все успевают, учитывая тот факт, что у каждого из них есть основная работа, а деятельность в ОП является безвозмездной?

- Работы, действительно, много. При непосредственном участии наших общественников, по их инициативе происходит множество событий. Год от года активность членов ОП увеличивается. Посмотрите на статистику, и вы увидите, насколько больше стало мероприятий. В 2016-м было проведено всего 17 мероприятий. Сегодня эта цифра увеличилась более чем в десять раз. В уходящем году мы старались проводить от четырех до пяти мероприятий в неделю. Экология, общественный контроль, здравоохранение и социальная политика, ЖКХ, комфортная городская среда, нацпроекты и многие другие сферы... Причем это же не только моя инициатива, нет, это желание членов ОП, наших активистов. Бывает, предложения провести на нашей площадки то или иное мероприятие исходят и от представителей органов власти, которые хотят услышать различные мнения и сформировать консолидированную позицию заинтересованных, а иногда и не заинтересованных в реализации тех или иных задач сторон. Откуда общественники черпают силы? Наверное, просто понимают, что эта работа важна и приносит результат.

- А на местах, в муниципальных Общественных палатах, такие же активные члены и эксперты?

- Везде по-разному. Считаем, что муниципальные палаты могут быть более эффективными, активнее реагировать на сигналы от населения. Мы готовы выезжать в территории, оказывать местным палатам содействие, но все-таки хочется, чтобы каждая из них более активно занималась проблемами своего муниципалитета, чтобы Общественная палата Челябинска решала челябинские проблемы, магнитогорская - магнитогорские. И так далее. У нас в регионе 50 муниципальных палат и все они разные. Хотелось бы, чтобы палаты действовали как самостоятельные субъекты, а мы развивали партнерские отношения с ними. Конечно, мы всегда поможем в трудную минуту, подставим плечо, исходя из своих возможностей - окажем содействие в решении возникающих на местном и региональном уровне проблем.

- Олег Владимирович, одной из самых острых в Челябинской области, как и, наверное, во всех остальных регионах Российской Федерации, без сомнения, является проблема безнадзорных животных. Общественная палата уделяла этому вопросу большое внимание, пока существовала рабочая группа. Увы, но в декабре общественники, занимавшиеся в ее составе вопросами зоозащиты, написали заявления об уходе - рабочая группа перестала существовать...

- Тема зоозащиты - двуострый нож. Бездомные собаки, которые кидаются на детей и женщин, - это одна сторона проблемы. Другая сторона - вопросы гуманного отношения к животным. Люди, которые занимаются этими вопросами, ставят перед собой одну большую светлую цель - сделать жизнь четвероногих лучше. Но при этом у каждого человека, у каждой группы свои методы. В связи с тем, что методы не сходятся, зоозащитники начинают создавать достаточно некомфортные условия для решения существующих проблем, при том, что в результате происходящих конфликтов животным становится только хуже...

За время своего существования рабочая группа ОП помогла коллегам, занимающимся вопросами гуманного отношения к четвероногим, выстроить взаимоотношения с органами власти. Сегодня зоозащитники понимают, в чьих полномочиях находятся те или иные вопросы, стараются выстраивать с чиновниками коммуникации для донесения информации об имеющихся проблемах и ждут их решения. При этом реакция, конечно, не у всех однозначная. Здесь хотелось бы, чтобы специалисты управлений экологии как Челябинска, так и муниципальных образований Челябинской области более трепетно относились к возникающим у защитников животных вопросам. Нельзя перекладывать все проблемы только на общественников и приюты. Ну не решат они их в одиночку! А проблемы очень серьезные. Если вспомнить прошлый год - в январе, до тех пор, пока не разыграли тендер, - животные сбивались в стаи, жители жаловались. Это большая проблема? Да. Серьезная проблема? Да. И для животных, и для людей. Вопросы, связанные с зоозащитой, - это вообще очень острая тема, которая, как мне кажется, будет длиться не пять и даже не десять лет. Ведь это, по большей степени, вопрос воспитания и культуры населения.

- Будет ли Общественная палата региона и дальше помогать в решении вопросов гуманного отношения к животным?

- Обязательно. Закон об общественном контроле предоставляет право осуществлять его не только региональной ОП, но и муниципальным палатам и общественным советам при органах власти. Те активисты, которые осуществляют общественный гражданский контроль за деятельностью ветприемников, выявляют действительно большое количество проблем, задают важные вопросы, но, к огромному сожалению, не находят ответов ни у организаций, ответственных за отлов и содержание животных, ни у специалистов управлений экологии, разрабатывающих технические задания на выполнение данного вида работ и контролирующих их исполнение. Честно говоря, условия, прописанные в контрактах, вызывают много вопросов. К слову, практически ни одна организация их не выполняет - с молчаливого согласия сотрудников управлений экологии, которые, к огромному сожалению, зачастую проводят камеральные проверки и которым нужно чаще приезжать в ветприемники, чаще общаться с людьми. А еще им не мешало бы посмотреть в глаза животным... И тогда, наверное, проблемы начнут решаться более эффективно.

По моему мнению, Общественная палата является площадкой для диалога, и она должна быть открыта для всех сторон. Думаю, мы должны заняться пропагандой гуманного отношения к животным, организацией профилактических мероприятий. Проблему безнадзорных животных можно решить только в случае выхода на новый уровень общения с людьми и при эффективном взаимодействии органов власти, организаций, выигравших контракт на отлов и содержание животных, и общественников. Только общими усилиями можно сделать жизнь животных лучше и при этом обезопасить население от нападений.

- Олег Владимирович, в целом вы довольны тем, как прошел год?

- Год прошел продуктивно. Но есть ощущение, что где-то недоработали: всегда хочется сделать больше, оперативнее реагировать на существующие вызовы, добиться, чтобы - как я уже сказал выше - система муниципальных палат в Челябинской области заработала так, как нужно. При ОП создан совет муниципальных палат. Это эффективная структура, объединяющая около 830-ти человек из разных муниципалитетов нашего региона. Вы знаете, очень приятно, когда объединяются опыт и молодость. Например, с одной стороны, у нас есть Валентина Григорьевна Соловьева - человек, который не понаслышке знает о деятельности органов местного самоуправления. В силу своей профессиональной деятельности она имеет огромный опыт работы с руководителями муниципальных образований. С другой стороны, есть Николай Дейнеко, который активно взаимодействует с общественниками в муниципалитетах. И у этих людей действительно получается выстраивать эффективные взаимоотношения с территориями.

- А как Общественная палата Челябинской области выглядит на фоне ОП других регионов Российской Федерации? Находитесь ли Вы в числе передовиков?

- Это не совсем корректный вопрос. Понимаете, закон дает очень широкую трактовку деятельности Общественной палаты, но нет критериев оценки ее эффективности. ОП может быть и структурой, собирающейся раз в квартал, проводящей четыре пленарных заседания в год, чтобы проголосовать по каким-либо (ею самой обозначенным) вопросам. Закон при этом нарушен не будет, ведь он позволяет работать по-разному. То есть Общественная палата - это ровно та структура, какой ее видят сами члены ОП. Мы ее видим по-другому. На наш взгляд, задача ОП - не просто проводить заседания, а решать проблемы, вырабатывать механизмы их решения, вступать в переговоры, быть медиаторами и осуществлять множество других видов деятельности. Наши члены и эксперты реализуют как собственные проекты, так и поводят круглые столы, семинары, вебинары, разрабатывают рекомендации. Где-то к нам прислушиваются, где-то пока нет. Это значит, что в следующий раз мы постараемся быть более убедительными. Различные мероприятия в кабинетах занимают лишь 5-10 процентов всего нашего труда. Общественная работа - это, прежде всего, коммуникация с гражданами, чиновниками и бизнес-сообществом, направленная на достижение результата.

- Часто ли в Палату приходят с предложениями реализовать тот или иной проект?

- В настоящий момент Общественная палата оперативно реагирует на вызовы общества. Да, идей много. Но заявить идею - это одно. Главное - чтобы проект был доведен до конца, воплощен в жизнь. Вот как раз сейчас в рамках вышеупомянутого "общественного контроля" с Челябинской АРПОиС РФ мы изучаем ситуацию, связанную с контрафактом промышленной продукции на территории области. Не секрет, что правоохранительными органами в последнее время изымается немало фальсификата, и производители зачастую жалуются на то, что их продукцию подделывают. А этот вопрос уже напрямую связан с безопасностью жизни и здоровья граждан. В будущем данную тему планируем рассмотреть поглубже. Вообще же отмечу, что, когда к нам приходят ребята с горящими глазами, я понимаю: этот проект будет реализован, у него появится лицо, у него есть единомышленники. Это действительно замечательно, но, во-первых, такое происходит не всегда, во-вторых, через какой-то промежуток времени мотивация у людей может меняться. На все эти вещи нужно смотреть очень внимательно, в том числе и при реализации грантовой политики. Очень приятно, когда мы видим не только процесс работы над проектом, но и ее результаты, о которых авторы готовы рассказывать. Здесь особо хочется отметить южноуральские НКО. Результаты грантовых конкурсов становятся лучше с каждым годом. В 2017-м году у нас было 58 победителей, в 2018-м - 72, а в 2019-м - уже 96. Общая сумма денежных грантов для НКО региона в этом году составила почти 125 миллионов рублей.

- И последнее. В чем вы как председатель ОП видите свою миссию?

- Моя главная задача как руководителя - оказать членам Общественной палаты содействие в создании комфортных условий для работы. Если мне это удалось, значит, команда состоялась. В преддверии наступающего Нового года я хотел бы пожелать всем своим коллегам успехов в этой сложной, но очень важной работе на благо Южного Урала, сил и крепкого здоровья!

Автор: 
Евгения Александрова
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