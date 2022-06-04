Турецкий политолог: Турция должна определиться, с кем она геополитически

Взаимоотношения Украины и Турции, ситуация в центрально-азиатском регионе в связи с военной операцией России на Украине – вопросы на эти темы собкор агентства «Урал-пресс-информ» Михаил Бондаренко, находясь в Луганской Народной республике, задал политологу и общественному деятелю из Турции Окай Депрем.

-Учитывая возможное банкротство и крах Украины как государства, ее платежеспособность в отношении поставок военной техники и вооружения из Турции ставится под сомнение. Нужно ли и дальше развивать турецко-украинское военное сотрудничество?

- Турция, скорее всего, будет до конца военных действий продавать беспилотники Bayraktar TB2, это бизнес, в первую очередь. Многие эксперты из разных стран говорят о том, что Украина не может выиграть войну со своими ресурсами, даже основываясь на помощи натовских стран. Кроме Донбасса, на юге Украины власти освобожденных городов образуют новые военно-гражданские администрации, и, если Украина потеряет эти территории, то больше Турция не будет граничить с Украиной через море. Россия укрепляется, и Турция должна это понимать, учитывая изменения в геополитике на территории черноморского бассейна. Анкара в итоге обязана будет выбрать одну сторону! В торговом плане Россия играет важную роль, скажем так, ключевую, если сравнивать с Украиной, экономические интересы Анкары лежат в плоскости интересов России.

- Окай, как вы считаете, активизация военно-технического сотрудничества США, в том числе и Турции, со странами центрального азиатского региона соприкасается с российскими и китайскими интересами в данном регионе? Возникает ли опасность второго фронта в подбрюшьи России?

- Вероятность такая всегда есть, но я не уверен, что будет открыт второй фронт. Навряд ли власти стран Средней Азии будут участвовать в каких либо действиях, направленных против России. Но, с другой стороны, несмотря на волю этих стран, могут провоцироваться антироссийские настроения, как мы видели в свое время в Казахстане.

Мы скоро увидим очень серьезное развитие событий, допускаю ядерный удар России, это будет серьезный вынужденный шаг. Поэтому, считаю, эта война скоро закончится. Не только США, но и другие страны будут пытаться еще сильнее давить на Россию, надеюсь, в эти чужие игры не будет ввязываться Турция.