Владимир Богдановский: «Если ты занимаешься работой, которая тебе нравится, обязательно получишь результаты»

Директор Государственного исторического музея Южного Урала Владимир Богдановский 30 июня отметит свой 70-летний юбилей. А на следующий день, первого июля, исполнится век его детищу – главному музею его жизни: Челябинскому историческому музею Южного Урала. Его директором Владимир Богдановский служит без малого двадцать лет.

Можно долго перечислять заслуги, достижения, награды и премии Владимира Богдановского. Они все зафиксированы в интернете. В день юбилея гораздо интереснее поговорить о некоторых этапах пути, который привел сегодняшнего юбиляра к признанию профессионального сообщества, а музей - к огромной популярности у горожан и гостей города.

- Владимир Иванович, какие качества нужны человеку, чтобы достигнуть большого успеха?

- Как это ни пафосно звучит, нужно много трудиться, уметь защищать дело, которым занимаешься, быть открытым и честным с окружающими. Тогда обязательно найдутся люди, которые тебе поверят, проникнутся твоими идеями и поддержат тебя.

- С чего началась ваша карьера и когда пришел первый успех?

- Я не делал карьеру намеренно. Просто занимался тем, что мне нравилось. С юности серьезно увлекался фотографией, занимался в студии. В то время в фотографии была направленность либо на пропаганду, либо на репортажную съемку. Я как раз работал на челябинской обувной фабрике – снимал передовиков производства, рабочий процесс, делал репортажи. А на самом деле меня интересовала художественная фотография, которой в стране практически не было. И вот я нашел нескольких единомышленников, и мы создали творческое объединение «Каменный пояс». Сами нашли помещение, расчистили его, оборудовали и оформили юридически. В 1983 году мы открыли первую выставку художественной фотографии, на которой были представлены пейзажи уральской природы наших фотографов. Выставка оказалась интересна людям. Мы стали думать, что бы сделать такого, выражаясь сегодняшним языком, креативного. И сделали то, чего никто не делал до нас, - выставку под названием «Ева» с фото обнаженной женской натуры. Для того времени это было смело и необычно. А поскольку наше объединение существовало на самоокупаемости, мы вынуждены были продавать билеты. Начали с пяти копеек, закончили ценой в пятьдесят копеек. Это был большой успех.

- То есть вы занимались не только тем, что нравилось, но еще были коммерчески успешны?

- Какие-то выставки мы делали бесплатно. Например, выставку после трагедии в Аше, когда столкнулись два поезда. На место происшествия людей не пускали, никто не владел информацией. А мы буквально на следующий день сделали выставку фотографий с места трагедии. Деньги за билеты не брали. Поставили на улице шар с прорезью для пожертвований. Люди шли и шли, очереди были огромные. Каждый вечер мы вынимали из шара бумажные деньги, сдавали их в банк и приклеивали на шар чек. Потом все эти деньги перечислили пострадавшим.

Во многом мы были новаторами. Например, в 1990 году открыли собственное издательство «Каменный пояс». Первый сборник, который выпустили, был каталогом учреждений культуры Челябинской области. За него мне не стыдно до сих пор, хотя технические возможности у нас тогда по сравнению с сегодняшним днем были скромными. С тех пор издательство выпустило много книг, среди которых глобальное издание «Челябинская область в фотографиях» в пяти томах. Оно трижды становилась лауреатом премии «Книга года России».

- Как люди узнавали о ваших мероприятиях? Вы себя как-то рекламировали?

- Реклама была, конечно. Мы печатали объявления в газетах, выставляли рекламу рядом с «Каменным поясом», но в основном работало «сарафанное радио». Думаю, дело в том, что мы обращались к темам, которые никто публично не поднимал. Например, мы с Юрием Ивановичем Ермолиным, моим главным соратником, придумали и сделали вместе с членами нашего объединения выставку «Братья Колчины» - про братьев-убийц, которые под видом таксистов встречали людей в челябинском аэропорту, а потом зверски убивали их. После того, как Колчиных поймали, мы обратились за помощью к следователям, и они частично предоставили нам материалы для выставки. Люди даже не думали, что на такие темы можно говорить публично. Но это была наша гражданская позиция – честная и открытая. Наш серьезный разговор на больные темы. Люди чувствовали это и откликались. И это было важнее наград, медалей и признания, что на тот момент у нас уже было.

- Честность – это всегда хорошо? Или иногда ради той же карьеры, можно пойти на какие-то сделки с совестью?

- Я всегда говорю открыто. Четверть века назад публично назвал работу общественной комиссии по утверждению герба Челябинска образцом халтуры. А как я мог поступить иначе, если комиссия приняла в качестве герба Челябинска летающую собаку с копьем? Мало того, что это символ ислама, так еще и в корне противоречит историческим реалиям нашего города. Я даже ходил к тогдашнему губернатору Петру Сумину с этим вопросом. В итоге, благодаря грамотным юристам, которых я нашел, результаты конкурса по разработке герба признали недействительными, была создана новая комиссия, которая в 2001 году приняла герб, знакомый всем южноуральцам, – с верблюдом. Это я считаю своим важным достижением.

- Для вас важно быть победителем?

- В принципиальных вопросах важно. Это не только свойство личности и характера, но и гражданская позиция. А чтобы быть первым, нужно изучить предмет, работать над ним самому, улучшать раз за разом результаты и только таким образом становиться лидером.

- Качество, которое называется «спортивный характер»?

- Да. Причем и в прямом, и в переносном смысле. Первое образование я получил в магнитогорском педагогическом училище, где учился на спортивном факультете. Там меня научили основам педагогики, которые мне очень пригодились в дальнейшем, когда я начал руководить коллективом людей. А бег на лыжах, кроссы и марафоны воспитали во мне бойцовские качества. Высшее образование получил в челябинском институте культуры, где учился на факультете менеджмента в сфере культуры. Все знания о том, чем занимаюсь сейчас, я получил там. Педагоги старой советской школы научили меня, как придумать, организовать и реализовать культурный проект. И я благодарен им за эти знания.

- Как поступило предложение возглавить музей?

- Можно сказать, что меня поставили перед фактом. Вызвали в министерство культуры и сказали, что завтра должен выйти на работу в музей. А у меня планы, поездки, открытие выставок в России и за рубежом. Говорю: «Завтра не смогу. И послезавтра не смогу. И даже послепослезавтра не смогу». «Хорошо, выйдете сразу, как вернетесь», - ответил мне на это тогдашний министр культуры Владимир Макаров. И в 2004 году я пришел в музей на должность директора. Началась активная работа. В 2005 году мы открыли очень хорошую выставку к 60-летию Победы. Нам приносили вещи жители Челябинска, участники поисковых отрядов, помогали реставраторы и художники. Мне кажется, это была наша самая лучшая выставка, посвященная Победе. В 2006 году музей переехал в новое здание. И вот уже 19 лет я служу музею. У нас прекрасный коллектив, много проектов, идей и достижений. Все знания, которые я получил в институте культуры, мне здесь очень пригодились.

- Каким исторический музей Южного Урала подходит к своему столетнему юбилею?

- Современным, креативным, открытым, интересным, популярным. Мы осуществляем уникальные проекты. Например, провели уже пять выставок из фондов музея московского Кремля. Сейчас готовим шестую. А это очень сложный и дорогостоящий процесс. Каждая выставка имеет страховку на сумму от пяти до восьми миллиардов рублей. Экспонаты привозят в специально оборудованных вагонах с вооруженной охраной. Московские специалисты сами монтируют выставку и размещают экспонаты, мы только готовим для них технически оборудованные места с учетом всех условий по климат-контролю, освещению и безопасности.

- Известно, что кроме выставок, постоянных и временных, музей ведет активную работу по привлечению аудитории, в том числе и за счет бесплатных мероприятий.

- Наш музей открыт людям. Мы проводим фестивали, мастер-классы, поэтические и музыкальные проекты, лекции. Все наши мероприятия транслируются в интернете. Исторический музей Южного Урала уже давно стал культурным центром региона, которому есть что предложить людям разных возрастов и интересов. Делегации, которые приезжают в Челябинск, – спортивные, творческие и прочие – ведут на экскурсию в наш музей. В год только по билетам у нас проходит почти 400 тысяч человек.

- Как будете отмечать юбилей музея?

- Празднования будут идти несколько дней – с первого по 11 июля. Запланировано множество мероприятий, в том числе каждый день с пяти до семи вечера будет организован бесплатный вход в музей на культурные программы и выставки, также бесплатно можно будет посетить уличные мероприятия. Откроем новую масштабную выставку, посвященную истории музея, а также откроем для посетителей второй этаж особняка Покровских, где будет работать постоянная экспозиция. Исторические интерьеры зала второй половины XIX мы воссоздавали по старинным акварелям. Первый этаж работает уже достаточно успешно, имеет свою публику.

- А собственный юбилей как отметите?

- Свой юбилей буду отмечать накануне юбилея музея, 30 июня. Позову коллег, друзей и близких, соратников и сподвижников, чтобы каждого поблагодарить за поддержку, участие и помощь. В этот же день откроем второй этаж особняка Покровских и проведем несколько бесплатных экскурсий. Открытие экспозиции воспринимаю как личный подарок, потому что этот проект очень значимый для всех сотрудников музея, и очень надеюсь, что он станет значимым и интересным для жителей Челябинска.