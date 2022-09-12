Иосифу Кобзону исполнилось бы 85 лет. Тайна портрета знаменитого артиста

Этот портрет Иосифа Кобзона, написанный уроженцем Челябинска художником-живописцем Игорем Белковским, хорошо известен. Он много публиковался в разных изданиях, бывал на выставках, хотя сама картина давно живет в семье Народного артиста СССР и политика.

Работая над этой картиной, художник убедился в пунктуальности Иосифа Давыдовича. Познакомились они за кулисами ГКЗ «Россия». Белковский показал Кобзону репродукции портретов серии «Российские звезды в домашней обстановке», которые уже были им написаны к тому времени. Кобзон решил тоже принять участие в этом творческом проекте молодого в ту пору художника, сказал: встреча для портрета будет такого-то числа, в такое-то время.

То есть встреча должна была состояться через два месяца. В течение этих недель художник уже не надеялся, что будет звонок от Кобзона.

Но он был. И ровно в назначенный день и час за ним приехала машина, чтобы отвезти на встречу в дом Кобзонов.

В пунктуальности и в обязательности данного Кобзоном слова в последующие годы Игорю Белковскому будет возможность убедиться еще не раз.

Как-то по каналу «Россия-1» показали передачу, в которой впервые были рассказаны ранее неизвестные факты из жизни известного артиста и гражданина.

Так художник узнал, что в тот период, когда он работал над портретом, в жизни Кобзона было не все гладко – шла чеченская война, он стал помогать детям Чечни, оставшимся без родителей. Как-то ему позвонил Дудаев и сказал, что хорошо, что он помогает детям, но нужно помогать и им, то есть тем, кого называли боевиками.

Кобзон отказался. Дудаев сказал, что певец пожалеет об этом.

Вскоре в офисе артиста, расположенном тогда в здании гостиницы «Интурист», прогремел взрыв. Кобзон в тот день опоздал, что случалось с ним крайне редко, и это спасло ему жизнь.

«За день или два, - вспоминает Игорь Белковский, - я был в этом офисе, встречались по поводу работы над портретом».

И еще вспомнил, что как-то возвращался из дома Кобзона в период работы над портретом: Иосиф Давыдович был в одной машине, художник сидел в другой вместе с его охраной. Окна были опущены, и в руках охранников было наготове оружие. Один из них пояснил, что есть информация, что на Кобзона готовится покушение.

Тогда художник на себе почувствовал, какой непростой период переживал Иосиф Кобзон.

«Только сейчас из передачи узнал детали того времени в жизни Иосифа Давыдовича», - отметил художник.

Возможно, для того, чтобы подчеркнуть свою собранность и силу, понимает теперь художник, Кобзон попросил его переписать лицо на портрете. Так как портрет был «домашним», художник сделал позу артиста немного расслабленной, так как в тот момент он находился в минуты отдыха в домашней обстановке.

Это не понравилось Иосифу Кобзону, он попросил изменить выражение лица на портрете на более собранное. «Не знаю, можно ли переписать лицо и голову, - сказал он художнику, - но мне хотелось бы, чтобы на портрете я был в более привычном для себя состоянии».

Художник и сам не знал – можно ли. Но сделал. Портрет Иосифа Кобзона был написан в 2000-м году.