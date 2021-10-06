Мнение эксперта: Деятельность организации «Интерньюс» в России является деструктивной

В июне этого года в ряде городов России, в том числе и в Челябинске были проведены «Уральские мастерские по дата-журналистике». Их организаторы – представители ИННО «Интерньюс» (США) и «Института демократии , медиа и культурных обменов» (ФРГ) - в последнее время активизировали свою работу в России в сфере массовых коммуникаций, среди молодежи

По мнению проректора по учебной работе Европейского института ЮСТО, политолога Евгения Бирюкова, деятельность независимой коммерческой организации «Интерньюс» является деструктивной.

Эксперт напомнил, что организация «Интерньюс» зарегистрирована в США и основной своей целью видит поддержку медиа.

Филиалы этой организации разбросаны по всему миру. В настоящее время их около 80-ти. Несмотря на то, что российское отделение «Интерньюса» было закрыто еще в 2007-м году, данная организация обнаруживает себя, как правило, в государствах Средней Азии (главным образом через Таджикистан) и Казахстане.

По словам Евгения Бирюкова, связано это с тем, что мигрантов из Средней Азии в России очень много, и с тем, что в отношении трудовых мигрантов существуют весьма сильные стереотипы, типа того, что эти граждане отстранены от проблем в сфере масс-медиа.

Официально деятельность организации «Интерньюс» направлена на решение важных вопросов - основное внимание уделяется работе на уровне государства и в регионах РФ по предотвращению радикализации, ведущей к насилию в Центральной Азии (через взаимодействие с журналистами и гражданскими активистами).

Штаб-квартира «Интерньюса» в Средней Азии находится в Таджикистане и охватывает своей деятельностью, помимо самого Таджикистана, Киргизию и Казахстан.

«Отсутствие в этом списке Узбекистана и Туркмении объясняется достаточно сильным в этих государствах контролем за иностранными НКО, особенно в области формирования общественного мнения и медиа», - пояснил Евгений Бирюков.

В Таджикистане, рассказал эксперт, ежегодно проводится так называемая «Лаборатория медиа и социальных инноваций», куда приглашаются участники из Киргизии и Казахстана. На сайте организации говорится о том, что «это уникальная возможность научиться рассказывать о социальных проблемах по-новому, привлекать к их решению общественность, создавать качественные современные инструменты для реализации социальных инициатив».

«Но мы эти инициативы видели год назад, во время беспорядков в Белоруссии, когда большие массы людей были подняты и координировались через телеграмм-каналы. Необходимо отметить, что в реализации проектов «Интерньюс», кроме прочего, принимают активное участие USAID (Агентство США по международному сотрудничеству), институт «Открытое общество». Поскольку отделение «Интерньюса» закрыто, данная НКО до сих пор осуществляет отбор и привлечение специалистов в области IT, СМИ, интернет-журналистики через портал hh.ru, на котором говорится о том, что с 2005-го года обучение проводится удаленно. Хочется напомнить опять же об опыте Белоруссии, где бывшие майдановцы (в лице Ивана Омеляна, в частности), проводили в том числе курсы по организации, ведению проектов, командообразованию, за которым скрывались инструкции по сокрытию своей деятельности от правоохранительных органов, правилам организации саботажа неповиновения, распространения различной информации деструктивного характера (изготовление коктейлей Молотова, диверсии на железных дорогах, организация сцепок и прочее)», - отметил Евгений Бирюков.

Нельзя исключить, по его словам, и взаимодействие киевского и среднеазиатского офисов «Интерньюса», поскольку именно «Интерньюс» причастен к переводу на русский язык и публикации в СМИ так называемого «Панамского досье».

«Неудивительно, что, стремясь просочиться в российское информационное сообщество, представители «Интерньюса» пытаются зацепиться и раскрутить общественно значимые темы. И запрет на деятельность в России данная НКО уже научилась обходить. Хочется обратить внимание на прошедшую практически незаметно «Мастерскую по дата-журналистике» на Урале - в Челябинске, Екатеринбурге и Перми - летом 2021. Все вроде бы хорошо, ничего не привлекает внимание. Кроме спикеров данного мероприятия. Так, в их числе отмечена Анастасия Валеева - преподаватель Американского университета Центральной Азии (на сайте стыдливо умолчали, что скрывается за аббревиатурой АУЦА). Два спикера данного мероприятия - Андрей Дорожный и Алексей Смагин, названные дата-журналистами из России, принимали неоднократное участие в образовательных программах «Интерньюса» в Киргизии», - сообщил Евгений Бирюков, добавив, что Андрей Дорожный активно занимался вопросами поиска доказательств фальсификации на выборах в Киргизии.

Политолог подчеркнул, что в связи с вышесказанным неудивителен основной посыл образовательного интенсива «Интерньюса»: официальные СМИ врут и необходимо критически относится к информации, которую они доносят.

В частности, на занятиях в Челябинске был подробно изучен кейс «Новой Газеты» – проект «Дубинки не гнутся» о якобы полицейском произволе и насилии в России, а также проект местного СМИ «Дорога смерти», посвященный аварийности на дорогах, высокой смертности на федеральных трассах и бездействию Госавтоинспекции Челябинской области.

«Цель данного интенсива в России очевидна - анализ эффективности подобных методик накануне парламентских выборов. Я не говорю про попытку вмешаться в избирательный процесс. Речь идет об апробации методик, ставящих под сомнение официальную статистику. Главная цель этих инсинуаций – 2024-й год, когда предполагается официальная смена власти. Урал был выбран в качестве площадки для тестового запуска подобных программ. Все мы помним беспорядки в Екатеринбурге, подогреваемые консульством США, связанные со строительством храма в сквере. В связи с этим попытки западных НКО внедриться под тем или иным предлогом в российскую политическую систему не вызывают удивления. Вызывает удивление другое! Почему наши правоохранительные органы и спецслужбы не отследили и допустили ситуацию, при которой американские агенты влияния вмешиваются во внутриполитическую повестку в России и пытаются посеять зерна сомнений в среде, формирующей общественное мнение», - сказал Евгений Бирюков.

По оценкам других специалистов, разделяющих позицию политолога из Европейского института ЮСТО, основные устремления «Интерньюса» в сфере массовых коммуникаций направлены на управляющее воздействие на представителей СМИ по формированию у них основ критического мышления и созданию условий его дальнейшей трансформации в антиобщественную и антироссийскую риторику.

В связи с этим на современном этапе подобные «Интерньюсу» организации развиваются и совершенствуют «облачные» технологии работы с большими банками данных.

Наличие основного массива информационных материалов в одном месте («облачные» серверы) позволяет при помощи компьютерных программ проводить различные манипуляции с базами данных или полученной информацией, выдавая исходный продукт нужной направленности.

«Указанные обстоятельства формируют предпосылки к использованию отдельных российских СМИ для дискредитации органов государственной власти и проводимой национальной политики России», - считают эксперты.