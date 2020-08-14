Село Тюлюк и нацпарки Челябинской области становятся центрами притяжения туристов

Природа Южного Урала – поистине потрясающее зрелище. Многие любители активного отдыха приезжают в национальные парки и заповедники, чтобы погрузится в прекрасный, загадочный и необычно красивый мир дикой природы. Чарующие елово-пихтовые массивы манят туристов своей умиротворенностью, а величественные горные хребты – своими колоссальными видами. Агентство международного сотрудничества Челябинской области организовало пресс-тур для журналистовк хребту Зигальга́ – одному из самых мощных и протяжённых хребтов Южного Урала. Цель – показать туристический потенциал заповедного уголка уральской природы.

Добраться до стартовой позиции было непросто. Преодолев сотни километров по федеральной дороги М5 «Урал», мы свернули с накатанного пути в дремучие леса, в глубине которых расположен поселок Тюлю́кКатав-Ивановскогорайона. Место мы выбрали не случайно. Этот небольшой поселок со всех сторон окружен заповедными территориями – это национальные парки «Зюраткуль» и «Зигальга», природный парк «Иремель» (республика Башкортостан). Тюлюк вошёл в состав туристско-рекреационного кластера «Горный Урал», попавшего в топ-34 всероссийского конкурса Агентства стратегических инициатив.

Нас сразу же воодушевили местные пейзажи, над которыми неприступной крепостью возвышается хребет Зигальга.На северо-востоке Зигальга граничит с хребтом Большая Сука́, на юго-западе с хребтом Нары, на востоке— с хребтом Бакты́ и массивом Иреме́ль. С западной же стороны Зигальги находятся невысокие хребты и одиночные горы. Окруженный такой красотой, невольно начинаешь задумываться о том, как хорошо было бы остаться здесь навсегда. Вдали от цивилизации, где телефонная связь и интернет практически «не ловят», можно забыть о городской суете и насладиться чистым горным воздух с примесью свежести субальпийских лугов.

«Это любовь с первого взгляда и навсегда. Вы приезжаете в Тюлюк один раз, но он потом вас все манит и манит, кажется, что не хватает отпуска. Однако жалко времени на дорогу и начинаете задумываться о том, чтобы перебраться в поселок окончательно. И так многие здесь, кто устал от благ цивилизации», - поделилась своим мнением местная жительница Ирина Бицкая.

Сам поселок весьма примечателен. Основанный как выселок рабочими крестьянами в XVIII веке, Тюлюк сегодня – это по большей части одна большая туристическая база, где практически каждый дом готов предоставить туристам еду, питье и чистую постель.Стоимость размещения начинается в районе 300 рублей, а максимальная цена за сутки будет стоить около 1200 рублей. Помимо этого, приветливые жители поселка организовывают экскурсии и делятся с приезжими знаниями об окружающей местности. Тур с пятницы по воскресенье вместе с проживанием, пропитанием, дорогой и подъемом на Иремель с экскурсией в Ларкино ущелье – стоит порядка 5500 тысяч рублей.

Несмотря на обособленность от внешнего мира, поселок имеет горячую воду и электричество, а бродя по дороге, можно найти магазинчик с продуктами или заглянуть в отдел по прокату техники.В этом году в школу и администрацию протянут оптоволоконный интернет. Сама школа 9-леткаи по совместительству еще и детский сад. Всего в учебном заведении учится 30 человек. Но поселок живет, развивается, ему уже есть чем похвастаться.

«Сейчас мы занимаемся планированием инфраструктуры для познавательного туризма. И надеемся, что в этом году начнется обустройство. Речь идет о подвесной переправе через реку Юрюзань до национального парка «Зигальга» и о эколого-просветительском центре. Мост в свою очередь – это главный лимитирующий фактор для устойчивого потока туристов на территорию хребта», – пояснил корреспондентам директор федерального государственного бюджетного учреждения, занимающегося управлением национальными парками «Таганай» и «Зигальга», Алексей Яковлев.

Директор национального парка «Зигальга» Алексей Яковлев на фоне будущего туристического маршрута

Зигальга – это довольно посещаемый туристический объект с проложенными тропами. Алексей Яковлев объяснил прессе, что новые туристические тропы прокладываться не будут, обустраивать будут имеющиеся. В парке на данный момент есть два интересных места для туризма – это гора Поперечная, которая является одной самых высоких вершин Зигальги, а также ручей Евлахта, частичка древнеледникового ландшафта. И для того, чтобы рассказать и показать эти места в дальнейшем, по мере финансирования, планируется построить Визит-центр поселка Тюлюк.В свою очередь Эколого-просветительский центр, который планируют обустроить в 2020 году, будет работать с местными жителями и с туристами, которые будут посещать поселок, ради других достопримечательностей, такие как гору Иремель. В функционал любого национального парка, помимо туристической программы, всегда входит защита природных территорий. С этим соглашается и Алексей Яковлев, заявив корреспондентам, что одна из основных задач национального парка «Зигальга» – остановить вырубку деревьев, браконьерство и поджоги.

Именно здесь, через реку Юрюзань, будет проходить мост до национального парка «Зигальга»

Несмотря на то что поселок является тихим и умиротворенным местом, лишенным многих инфраструктурных элементов города, Тюлюк так и просит, чтобы в него вкладывались люди не только своей любовью, но и своими ресурсами и силами. Являясь отправной точкой ко многим туристическим маршрутам, Тюлюк нуждается в том, чтобы его облагородили и довели до ума существующие туристические структурные элементы, а также добавили новые. Здесь нужна помощь не только государственных учреждений, но малого и среднего бизнеса. Предприниматели своими силами стараются оформить Тюлюк таким образом, чтобы привлечь как можно больше туристов, от которых напрямую зависит будущее поселка.

Как отмечает замминистра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко, развитие Тюлюка сдерживает плохая дорога:

– Туристы из других регионов, которые могли бы приехать сюда в отпуск и прожить неделю-две, нуждаются в разнообразии экскурсий (помимо местных нацпарков) – съездить на ГЭС «Пороги» или в «Сонькину лагуну», пройти однодневный сплав по реке Ай, увидеть Большую каменную реку на Таганае, посетить Серпиевский пещерный град или златоустовские оружейные мастерские, пройти под парусом по Тургояку и прикоснуться к мегалитам острова Веры. Вслед за спросом на продолжительный отдых, развивался бы и малый бизнес в сфере гостеприимства. Но дорога ограничивает возможность таких экскурсий, поэтому пока здесь преобладает туризм выходного дня. Надеемся, что в ближайшее время удастся инициировать разработку проектно-сметной документации на строительство дороги, а впоследствии – привлечь необходимое областное и федеральное финансирование.

Комплекс «Иремель» – это небольшая база, функционирующая с 2009 года. Общее вместимость комплекса – 40 человек. Здесь можно вкусно поесть и отдохнуть с долгой дороги, набравшись сил перед путешествием. На данный момент предприниматели планируют увеличивать вместимость путем строительства по одному дому в год. А также в планах сделать живые помещения для групповых посещений, к примеру, для спортсменов. Предприниматель из Уфы, соучредитель туристического комплекса «Иремель» ИльгисХайрулин уверен, что необычная атмосфера местной природы понравится абсолютно всем.

Наше путешествие продолжалось. Забравшись в машину высокой проходимости «Урал», мы направились к смотровой точке на горе Пильная, где будет проходить будущий маршрут национального парка «Зюраткуль». Мастерски минуя по дороге в гору лесные ухабы и деревья, мы оказались на смотровой площадке, где нашему взору открылся неописуемой красоты вид дикой природы, массивных хребтов и возвышений. С таких высот на новой площадке в обрамлении хвойных лесов перед взором предстает хребет Малый Нургуш.

Роскошный вид на малый Нургуш с будущей смотровой площадки на горе «Пильная»

«Мы идем по трем направлениям – Зюраткуль, Сибирь (поселок «Сибирка») и новое третье направление – это поселок Тюлюк. В этом году мы с коллегами из нацпарка «Таганай» попали в национальную программу «Экология», которая дает возможность инфраструктурного развития. То есть, в каждом населенном участке планируются открыть визит-центры, сувенирные лавки и туристические маршруты. В Тюлюке работы планируются на 2021-2022 год, так как в этом году мы работаем по Зюраткулю. Но про остальные два объекта мы не забываем и стараемся благоустраивать их за счет своих средств», – рассказал директор национального парка «Зюраткуль» Александр Брюханов.

На сегодняшний день маршрут до смотровой точки на горе Пильная не обустроен, однако любой желающий сможет добраться до вершины буквально за 40 минут. Вопрос по поводу обустройства маршрута остается открытым.

Строящийся визит-центр в поселке Тюлюк, в который нам удалось попасть, пока работает в режиме гостевых комнат. Обустройство первого этажа закончено и там есть все необходимое для туристов. На втором этаже, по словам Александра Витальевича, будет открыт питомник для европейской норки. Этот зверь занесен в Красную книгу России и находится под охраной.

Место строительства будущего Эколого-просветительского центра

Ожидается, что в октябре этого года мост через реку Юрюзань до национального парка «Зигальга» будет открыт, уже началось строительство эколого-просветительского центра и почти готов визит-центр.Теперь дело за дорогой. Протяженностью 20 км эта дорога должна связать два поселка- МеседаиТюлюк. И тогда Тюлюк станет излюбленным местом для туристов со всех регионов России. Главное найти силы, время и средства для достижения результатов. И тогда в жизни парка «Зигальга» откроется новая глава.