В летней конной школе Челябинска пройдут показательные выступления

В челябинском конноспортивном клубе «Гармония» готовят показательные выступления юных всадников ― воспитанников ежегодной летней конной школы.

За три теплых месяца более ста детей не только из Челябинска, но и из других городов области, а также Екатеринбурга в возрасте от шести до 15 лет прошли курсы подготовки начинающих конников в формате дневного лагеря. На этой неделе состоится торжественное закрытие финальной, пятой смены. На празднике ребята покажут свои достижения ― управление лошадью на разных аллюрах, элементы манежной езды и вольтижировки и, конечно же, творческие номера. Зрителям продемонстрируют танцы в ковбойском стиле, хором исполнят песни о лошадях, представят поделки, рисунки, а также командные девизы и плакаты на конную тематику, созданные своими руками и придуманные вместе с инструкторами и вожатыми конной школы.

Ребята, чье сердце отдано лошадям, обычному летнему досугу в городе или на природе предпочли полное погружение в мир конного дела. Ежедневные тренировки по верховой езде и прогулки в лес на лошадях, самостоятельная седловка и чистка своих любимцев, а также уход за копытами, знакомство с рационом питания и видами кормов, пастьба и купание коней в жаркую погоду, изучение основ психологии лошади, истории и видов конного спорта ― всё это вызывает блеск в глазах и восторг у обычных городских мальчишек и девчонок.

Воспитанники летней конной школы научились не только крепко держаться в седле, но и запомнили названия и назначение предметов специальной амуниции, посвятив много времени уходу за кожаной сбруей, требующей мытья и натирания специальными средствами. Самые уверенные в себе теперь могут с гордостью демонстрировать своим родным и близким умение с закрытыми глазами разобрать и собрать заново уздечку, не перепутав ни одного ремешка!

Также ребята научились определять полезные и ядовитые растения во время познавательных экскурсий по Челябинскому городскому бору. Здесь растут сотни разновидностей трав, ягод, кустарников и деревьев, но далеко не все из них безобидны для человека и лошади. Важно не просто знать названия опасных представителей южноуральский флоры, но и уметь отличать их в густом летнем многообразии. Лютик, клевер, крестовник, люцерна, чистотел ― этих цветов не должно быть на пастбище, чтобы лошадь случайно их не съела! Также ребятам показали, как выглядят растения, вредные для человека, чтобы, гуляя на природе они остерегались пробовать на вкус волчьи ягоды и срывать плоды и цветки, например, белены.

Но хороших и даже целебных растений в бору всё же гораздо больше. Юные конники научились находить их и правильно заготавливать на зиму, сохраняя лекарственные свойства листьев подорожника, земляники, лесной малины и мать-и-мачехи. Собрать и засушить пять килограммов крапивы, которая укрепляет копыта и является источником витаминов для лошади? Легко! Главное ― взять перчатки потолще!

Огромный интерес у детей всех возрастов вызвал молодой и стремительно набирающий популярность вид конного досуга ― хоббихорсинг. Кто из нас не скакал в детстве на игрушечной лошадке-палочке? Да почти все! Сегодня в России официально зарегистрирована Федерация хоббихорсинга, проводятся соревнования, а увлечение такими реалистичными самодельными коняшками на палочках стало поистине массовым и вневозрастным. И действительно ― дайте детям простых игровых лошадок из палки и мочалки, поставьте несколько несложных препятствий, и они со счастливым визгом будут целый день напролёт задорно носиться наперегонки, прыгать через разноцветные жерди, имитировать шаг, рысь и галоп, и при этом заливисто ржать, подражая настоящим коням. Что ещё нужно, чтобы оторвать подрастающее поколение от экранов смартфонов и ненавязчиво заставить подвигаться на свежем воздухе?

В гостях у учеников летней конной школы побывали практикующий ветеринарный врач и коваль (специалист по копытам и подковам). Они познакомили ребят со своими сложными и интересными профессиями. Но самое большое восхищение вызвало мероприятие под названием "День конюха", когда детям разрешили самостоятельно возить тачку и ловко, с упоением орудовать лопатами и граблями, раздавать коням сено, поить их по расписанию и запаривать вкусную кашу из отрубей, комбикорма и жмыха. Ребята проявили огромное, просто невероятное желание трудиться и ухаживать за лошадьми, очевидно соскучившись за компьютерами и неотвратимыми в современном мире гаджетами по физической активности и чувству собственной полезности, причастности к большому и важному делу.

Показательные выступления юных всадников и закрытие Летней конной школы пройдут в пятницу, 11 августа, в 15:00 в конноспортивном клубе «Гармония».