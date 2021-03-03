Агентство «Урал-пресс-информ» разыгрывает билеты в театр

Агентство «Урал-пресс-информ» совместно с Челябинским театром оперы и балета имени Глинки разыгрывают пригласительный на двух персон на оперу «Богема», которую покажут уже в эту субботу, 6 марта.
Атмосфера Парижа, драматичный сюжет и пронзительная музыка Джакомо Пуччини. Челябинская опера представляет спектакль, созданный на основе декораций, реквизита и костюмов, безвозмездно переданных Большим театром России.
Для участия в конкурсе нужно:
1) Сделать репост записи о розыгрыше себе на страницу
2) Быть подписчиком группы «Урал Пресс Информ» Вконтакте
3) Стать также участником группы театра оперы и балета Вконтакте
С помощью приложения по определению победителей итоги мы подведем уже в четверг, 4 марта.
Купить билеты на спектакль можно здесь