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Агентство «Урал-пресс-информ» разыгрывает билеты в театр

Агентство «Урал-пресс-информ» совместно с Челябинским театром оперы и балета имени Глинки разыгрывают пригласительный на двух персон на оперу «Богема», которую покажут уже в эту субботу, 6 марта.

Атмосфера Парижа, драматичный сюжет и пронзительная музыка Джакомо Пуччини. Челябинская опера представляет спектакль, созданный на основе декораций, реквизита и костюмов, безвозмездно переданных Большим театром России.

Для участия в конкурсе нужно:

1) Сделать репост записи о розыгрыше себе на страницу

2) Быть подписчиком группы «Урал Пресс Информ» Вконтакте

3) Стать также участником группы театра оперы и балета Вконтакте

С помощью приложения по определению победителей итоги мы подведем уже в четверг, 4 марта.

Купить билеты на спектакль можно здесь