Алексей Текслер посетил детскую школу искусств в ЧВВАКУШе и обещал рояль

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 20-го сентября, вскоре после церемонии инаугурации побывал в гостях у детской школы искусств №13 в поселке ЧВВАКУШ.

Глава региона поздравил педагогов и воспитанников учреждения дополнительного образования с новосельем и пожелал всего самого доброго. Воспитанники школы искусств порадовали почетного гостя своими талантами, подарив Алексею Текслеру мини-концерт.

Вместе с губернатором 13-ю школу посетили заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев и начальник управления культуры города Элеонора Халикова.

Увиденным чиновники остались довольны - собственик двухэтажного здания постарался создать комфортные условия обучения, отвечающие требования СанПиН, сделав ремонт за собственные средства. Школа порадовала участников события свежеокрашенными стенами, уютными кабинетами, новым полом и потолками. Единственное, места в ней не очень много - желающим послушать концерт и вживую увидеть губернатора пришлось потесниться.

Алексей Текслер отметил, что к вопросу дополнительного образования детей относится очень серьезно. По его словам, все, что касается творчества и спорта, является крайне важным - благодаря таким хорошим увлечениям ребенок получает возможность гармонично развиваться.

"У нас есть планы по дополнительным музыкальным инструментам для учреждений дополнительного образования Челябинской области. Знаю, что помощь нужна и 13-й школе. Побывав во многих районах и муниципалитетах региона, я сделал вывод, что везде одна и та же проблема. Отмечу, тема материально-технической базы является темой номер один для дополнительноо образования Челябинской области. Вторая тема тоже связана с имуществом. Так, не всегда есть приспособленные для занятий помещения. Вот здесь дети еще совсем недавно занимались в очень непростом здании, которое было признано аварийным. Теперь, к счастью, переехали в помещение, находящееся в надлежащем состоянии", - отметил Алексей Текслер.

Губернатор с удовольствием пообщался с детьми и преподавателями, познакомился с историей школы искусств, констатировав, что история - замечательная.

"Дети с удовольствием занимаются творчеством. Это необходимо, важно и полезно каждому ребенку. Вопросы образования, здоровья, творчества детей - это вопросы, которые должны находиться на первом месте у любого руководителя", - подчеркнул Текслер.

Детская школа искусств №13 работает с 1996-го года. Раньше базировалась в помещении примерно в полукилометре от нового здания, находящегося в собственности министерства обороны РФ. В июне 2019-го года агентство "Урал-пресс-информ" написало на эту тему большой материал - местные жители обратились в редакцию за помощью, так как очень боялись, что детский очаг культуры может быть уничтожен.

Как рассказала директор школы искусств Татьяна Петрова, здание признали аварийным в марте 2019-го года. По ее словам, учебный год школа завершала в боевых условиях - крыша здания протекала, кирпичная кладка стены разрушалась. Учиться и преподавать в таких условиях дальше не представлялось возможным. Альтернативного помещения - с удобным расположением - не находилось, школе предлагали переехать на Северо-Запад - в здание, также требущее ремонта (в такую даль никто из детей ездить бы не стал). К счастью, проблема все-таки была решена - за это Татьяна Петрова поблагодарила челябинских чиновников, сумевших найти выход из непростой ситуации.

В настоящее время в детской школе искусств занимаются 362 ребенка в возрасте от трех до 18-ти лет. Дети играют на музыкальных инструментах, поют, рисуют, танцуют, успешно выступая в конкурсах различного уровня. Здесь занимаются юные жители не только ЧВВАКУШа и Шагола (в основном это дети летчиков), но и ребята из близлежащих районов.

Помещение найдено, переезд состоялся, теперь дело - за новыми инструментами. Острее всего учреждение дополнительного образования нуждается в фортепиано.

"Очень бы хотелось и новый рояль. Это дорогой инструмент - его стоимость составляет от двух миллионов рублей и выше", - отметила Татьяна Петрова.

Алексей Текслер проблему услышал.